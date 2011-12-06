亚行称东亚新兴经济体增长风险升高

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透马尼拉12月5日电---亚洲开发银行(ADB)称,东亚新兴经济体动能仍然强劲,但该地区面临的风险较三个月前更为严峻,因欧洲债务危机和美国经济脆弱可能会将全球经济拖入另一场衰退.
ADB周二在其亚洲发展展望中称,包括东盟、中国、香港、韩国和台湾在内的该地区2012年经济增长率预计为7.2%,低於今年的7.5%.
9月ADB对2012年该地区增长预估为7.5%,此次对中国2012年成长预估已从9.1%降至8.8%.
ADB称,"与数月前相比,东亚新兴经济体谨慎乐观的前景面临更大的下行风险."
该行将欧洲和美国大幅衰退、保护主义和影响贸易融资的政策、资本流动不稳定以及通胀居高不下列为主要风险.
ADB认为,该地区增长率将接近2001-2010年的平均水平7.4%.
菲律宾、泰国、越南和韩国2012年的经济增长步伐将快於2011年,印尼和马来西亚则基本持平.
香港、新加坡和台湾经济增长则料将放缓.
ADB称东亚新兴经济体银行体系稳健,易受外部风险影响的程度似乎低於2007年.该地区还降低了对欧美出口市场的依赖程度,财政状况也更为稳固.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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