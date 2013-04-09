亚开行称新兴亚洲将加速增长 但需慎防资产泡沫

路透马尼拉4月9日 - 亚洲开发银行(ADB/亚开行)指出，在国内消费和区内贸易带动下，新兴亚洲的成长今年正获得动能，但各国当局需慎防强劲资本流入引发的通胀和资产泡沫风险。

亚开行周二在2013年最新区域展望报告中指出，亚洲地区短期展望的主要威胁包括，该地区长久以来即存在的领土争议，欧元区显现的撙节计划疲乏加深，和围绕美国债务上限角力相关的政治风险。

报告称，亚洲地区需建立防护措施，以防范资产泡沫增强，及发达经济体采取货币政策刺激后横溢亚洲的庞大流动性撤出的可能性。报告并称，必要时需强化宏观审慎政策。

“发达国家将可能继续维持宽松货币立场，而新兴亚洲当局必须保护其金融部门的健全，以避免破坏性资产泡沫的浮现，”报告指出。

亚洲开发银行的报告在3月15日定稿，刚好在黑田东彦正式卸任该行总裁一职之前。

之后黑田东彦立即就任日本央行总裁。日本央行上周公布在全球范围内力度首屈一指的货币刺激计划，承诺向经济注资约1.4万亿美元，对抗通缩并重振经济。

分析师称，日本央行激进的量化宽松政策对全球资金流动和汇率的影响，可能是推动日本经济的必要的副作用。

据ADB报告，2010至2012年间，流入亚洲10个主要经济体的资金规模平均相当于GDP的7.4%，接近全球金融危机前平均8.4%的水准，之前的三年仅为1.7%。

这10个主要经济体包括中国、香港、印度、印尼、日本、韩国、菲律宾、新加坡、台湾和泰国。

ADB称，在发达国家经济成长持续低迷的情况下，该地区最好继续转向促进民间需求以及地区内部贸易，这样料支持中国经济回暖和东南亚产出表现强健。

ADB称，亚洲发展中国家今明两年经济成长率或将为6.6%和6.7%。亚洲发展中国家包括中亚、东亚、南亚、东南亚和太平洋地区的45个国家。

今年的经济成长预估值与去年12月的2012年地区展望一致，但高于去年6.1%的经济增长率。

“具有韧性的民间消费需求将帮助维持这一增长步伐直至2014年，届时该地区经济增长率预计为6.7%，”ADB称。

中国经济成长率料将从去年的7.8%提速至8.2%，受旺盛的消费及投资带动。

ADB称，今明两年印度经济成长率料将从2012年的5.0%回升至6%和6.5%，但该国需要进行结构性改革以创造更适宜的投资环境并刺激经济成长。

在2015年地区经济整合前，东南亚今年经济成长料将展现韧性，并延续至2014年。地区经济整合预计将扩大贸易量，并使成员国的出口市场多样化。

该报告称，亚洲发展中国家的物价压力总体上依然受控，主要由于各国食品价格稳定。但该地区许多经济体强劲的经济增长已消除了闲置产能，持续的宽松货币政策有可能再度推升通胀。(完)

(编译 张若琪/李爽/于春红; 审校 张涛/程琳)

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