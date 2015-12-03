路透专访：亚洲开发银行总裁认为 美国加息不会触发亚洲金融危机（更新版）

(新增引语与细节)

路透东京12月3日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，并不认为美国加息会导致亚洲重现金融危机，但亚开行随时准备向那些脆弱的国家提供支持。

外界广泛预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在12月15-16日的会议上启动近10年来的首次加息，一些人担忧这会导致资本流出亚洲和新兴国家。

但中尾武彦表示，自1990年代末期亚洲金融危机之后，亚洲金融体系已经加强。中尾武彦曾是日本财务省负责国际事务的副财相。

“美国加息不会引发像亚洲金融危机时期那样的动荡，”中尾武彦在接受路透专访时表示。“但不是所有的国家都有能力应对挑战，所以亚洲开发银行将做好必要时提供资金支持的准备。”

他说，印尼以及一些中亚国家，已经因中国经济放缓和大宗商品价格下跌而受到打击。

尽管采取了降息等一系列刺激措施，中国经济仍可能创下25年来的最慢增速。

“中国有空间采取财政与货币政策手段，在短期内维持经济成长，”中尾武彦表示。

但中尾武彦指出，中国是否能够在较长期内维持经济成长，将取决于改革和技术创新。中国需要加强技术创新，以弥补劳动力减少的问题。

国际货币基金组织(IMF)周一将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，这个货币篮子中还有美元、欧元、英镑和日圆。

中尾武彦指出，人民币纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子中，象征着中国加入国际货币体系。

他称，“这将鼓励中国推动市场导向的改革，但人民币国际化能否取得进展将取决于中国经济、金融产业及经济政策的相关发展。”

他补充道，2016年展望面临的各项风险因素，包括中国是否能通过改革来达成可控的经济成长、商品价格下跌及其对资源出口国的冲击等等。

在论及亚洲基础建设开发时，中伟武彦称亚洲开发银行将会与北京支持的亚洲基础设施投资银行(简称亚投行)进行合作。外界将亚投行视为日本主导的亚洲开发银行及美国主导的世界银行的竞争对手。

“我们和亚投行一致认为亚洲需要基础建设投资，我们将在明年上半年寻求确定首个联合融资项目，在此同时我们也将注意环境及社会的安全措施。”(完)