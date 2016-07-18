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国际财经 | 2016年 7月 18日 星期一 10:43 BJT

亚行将亚洲发展中国家今年经济增长预估略微调降至5.6%

路透马尼拉7月18日 - 亚洲开发银行(ADB)调降对今年亚洲发展中国家的经济成长预估，指因美国经济减速以及英国退欧造成短期市场震荡。

ADB在2016年亚洲发展展望增补报告中称，预计亚洲发展中国家今年经济增长5.6%，略低于3月时预估的成长5.7%，亚洲发展中国家包括亚太地区45个国家。

ADB对这些国家2017年经济成长预估维持在5.7%不变。(完)

(编译 李爽 审校 孙茉莉)

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