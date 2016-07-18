亚行将亚洲发展中国家今年经济增长预估略微调降至5.6%

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透马尼拉7月18日 - 亚洲开发银行(ADB)调降对今年亚洲发展中国家的经济成长预估，指因美国经济减速以及英国退欧造成短期市场震荡。
ADB在2016年亚洲发展展望增补报告中称，预计亚洲发展中国家今年经济增长5.6%，略低于3月时预估的成长5.7%，亚洲发展中国家包括亚太地区45个国家。
ADB对这些国家2017年经济成长预估维持在5.7%不变。(完)
(编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。