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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 16日 星期四 15:58 BJT

亚开行调降中国等亚洲国家今明两年经济成长预期

亚洲开发银行调降中国和亚洲其他国家今明两年经济成长预估，主要归因于中国及其他发达国家经济增速慢于预期。亚洲开发银行周四公布2015经济展望补充报告称，亚洲发展中经济体今明两年经济增速料分别为6.1%和6.2%，该行3月时预估均为成长6.3%。路透

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