亚行下调亚洲发展中经济体今年经济增幅预估

亚洲开发银行下调亚洲发展中经济体今年的经济增长预估，称原因是全球存在诸多不利因素且中国前景转弱。亚洲开发银行在周三公布的最新展望报告中称，亚洲发展中经济体2016和2017年经济增速预计均为5.7%。亚洲开发银行预测中国今年经济增长率将从2015年的6.9%放缓到6.5%，2017年可能进一步降到6.3%。路透