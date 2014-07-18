亚行调降2014年东南亚经济成长预估 维持对中国增长预期

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透马尼拉7月18日 - 亚洲开发银行(ADB)调降今年东南亚国家经济成长预估，因泰国政变、印尼矿业出口禁令、越南工业园区骚乱造成影响。
ADB周五公布2014年前景补充报告称，东南亚地区今年经济料增长4.7%，4月时预估为增长5.0%。2015年增速预估仍维持在约5.4%。
ADB将印度2015年经济成长预估从6.0%上调至6.3%，因预期印度总理莫迪领导的新政府将实施经济改革。不过2014年仍预计增长5.5%。
该银行对中国今明两年的经济增长预估维持不变，仍分别为7.5%和7.4%。
就整个亚洲而言，该银行仍维持对今明两年GDP的成长预估，分别为成长6.2%和6.4%。本次预估的亚洲2014年通胀率略降至3.5%，4月时预估为3.6%。
浏览报告原文，请点选亚洲开发银行网站 www.adb.org
(完)
(编译 李爽; 审校 李春喜)
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