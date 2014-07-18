亚行调降2014年东南亚经济成长预估 维持对中国增长预期

路透马尼拉7月18日 - 亚洲开发银行(ADB)调降今年东南亚国家经济成长预估，因泰国政变、印尼矿业出口禁令、越南工业园区骚乱造成影响。

ADB周五公布2014年前景补充报告称，东南亚地区今年经济料增长4.7%，4月时预估为增长5.0%。2015年增速预估仍维持在约5.4%。

ADB将印度2015年经济成长预估从6.0%上调至6.3%，因预期印度总理莫迪领导的新政府将实施经济改革。不过2014年仍预计增长5.5%。

该银行对中国今明两年的经济增长预估维持不变，仍分别为7.5%和7.4%。

就整个亚洲而言，该银行仍维持对今明两年GDP的成长预估，分别为成长6.2%和6.4%。本次预估的亚洲2014年通胀率略降至3.5%，4月时预估为3.6%。

浏览报告原文，请点选亚洲开发银行网站 www.adb.org

(完)

(编译 李爽; 审校 李春喜)

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