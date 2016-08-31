专访：亚开行基础建设新基金吸引日本企业关注--官员

路透东京8月30日 - 亚洲开发银行(ADB/亚开行)一位高层官员周二表示，亚开行一支旨在刺激亚洲投资的新基金，已引起日本企业的注意，对于满足亚洲地区基础建设融资需求来说是正面的发展。

亚开行3月与日本国际协力机构(JICA)创立了亚太地区民间基础设施信托基金(LEAP)，是为日本首相安倍晋三去年提出“高质量基础设施伙伴关系”(Partnership for Quality Infrastructure)的后续动作。

亚开行估计，亚洲的基建融资需求一年金额约在8,000亿美元，使得寻求民间部门和开发机构的资源十分重要。

亚开行私营部门业务局(PSOD)局长Michael Barrow表示，新基金将帮助该行增加放贷及亚洲各地的投资。

“至少应有100多个来自各政府、日本贸易商社、日本制造业者、银行的参与者...所以日本企业的代表性很高。”他说。“有很多强烈意愿。”

LEAP自8月1日起开始运作，JICA出资15亿美元，由Barrow的部门管理。

该基金通过公私合作模式(PPP)、合资、特许和企业融资，支持民间部门基建交易，同时利用各种贷款、股权和夹层融资工具，投资期五年。

该基金瞄准的领域包括发电--特别是可再生能源，以及城市发展、水资源、健康、运输、资讯和通讯。

“我们正在研究好几个项目，希望明年上半年内至少能有两个项目。”Barrow补充道。

安倍去年宣布了“高质量基础设施伙伴关系”，通过设立一支1,100亿美元的基建基金，抗衡中国领军的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)。

亚开行及亚投行今年稍早同意，将共同融资巴基斯坦的一条主要新公路，是两行首项共同融资项目。(完)