亚开行与日本达成160亿美元的亚洲“可持续”基础设施计划

路透马尼拉11月21日 - 亚洲开发银行(ADB)和日本周六宣布达成为期五年、价值160亿美元的“合作关系”，包括成立一支投资基金，以支持亚洲地区的基础设施“可持续”发展。

亚洲开发银行表示，第一步将是在2016年3月底之前成立一支信托基金，由日本国际协力机构(JICA)注资15亿美元。

该行表示，再加上亚开行自有资本和“商业共同出资伙伴”的资金，该基金至少应有能力提供60亿美元的贷款。

亚开行与JICA在未来五年内还将共同提供100亿美元，用于促进主权借款人的公共基础设施建设。

“支持高质量与可持续的基础设施建设，一直是亚开行自1966年成立以来的核心任务...”该行总裁中尾武彦在声明中表示。

目前尚不清楚该信托基金是否是日本提出的高质量基础设施计划的一部分。日本首相安倍晋三在过去一周的亚太经合组织(APEC)峰会上曾就此进行过讨论。

日本在5月曾宣布成立1,100亿美元的基础设施基金，可能与中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)展开竞争。亚投行将于明年开始运作。(完)