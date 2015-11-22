亚开行与日本达成160亿美元的亚洲“可持续”基础设施计划

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透马尼拉11月21日 - 亚洲开发银行(ADB)和日本周六宣布达成为期五年、价值160亿美元的“合作关系”，包括成立一支投资基金，以支持亚洲地区的基础设施“可持续”发展。
亚洲开发银行表示，第一步将是在2016年3月底之前成立一支信托基金，由日本国际协力机构(JICA)注资15亿美元。
该行表示，再加上亚开行自有资本和“商业共同出资伙伴”的资金，该基金至少应有能力提供60亿美元的贷款。
亚开行与JICA在未来五年内还将共同提供100亿美元，用于促进主权借款人的公共基础设施建设。
“支持高质量与可持续的基础设施建设，一直是亚开行自1966年成立以来的核心任务...”该行总裁中尾武彦在声明中表示。
目前尚不清楚该信托基金是否是日本提出的高质量基础设施计划的一部分。日本首相安倍晋三在过去一周的亚太经合组织(APEC)峰会上曾就此进行过讨论。
日本在5月曾宣布成立1,100亿美元的基础设施基金，可能与中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)展开竞争。亚投行将于明年开始运作。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。