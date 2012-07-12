亚行下调今年亚洲经济增速预估（更新版）

(新增细节)

* 中印经济放缓,加重拖累亚洲增长

* 东南亚国家保持良好增长势头

* 亚洲开发银行总裁对亚洲前景仍感到乐观

路透曼谷7月12日电---亚洲开发银行周四下调对新兴亚洲国家经济增长预估,称欧美的金融和经济问题已压制了对其出口,不过东南亚国家经济形势是亮点.

亚开行对其4月经济增速预估进行了调整,将日本外新兴亚洲国家今年经济增速预估从此前的6.9%下调至6.6%,同时还将2013年增速预估从7.3%调低至7.1%.

稍早,亚开行总裁黑田东彦在曼谷的一新闻发布会上表示,亚洲经济增长明显放缓,他预计今年亚洲经济增速约为6.5%.

他表示,2012年中国经济增速预计为8.2%,印度料为6.5%.亚开行4月对中印两国今年经济增速的预估分别为8.5%和7.0%.

不过黑田东彦对亚洲的形势依旧非常乐观.

"尽管有来自欧洲的负面(影响),总体上我还是预计今明两年经济会继续强劲增长,而各国之间会有差异."

黑田东彦表示,今年泰国经济仍料将增长5.5%,从2011年最後几个月的洪灾中恢复.洪灾令泰国2011年经济仅成长0.1%.

但国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四对一家泰国报纸表示,IMF将泰国今年经济成长预估从5.5%下调至5%,将2013年经济成长预估从7.5%下调至7%.

但她表示,这仍是"快速的V型复苏",受洪水後的重建工作提振.

亚开行在曼谷公布修订後的预估,并在声明中表示,菲律宾"经济成长健康",印尼消费需求增加,加上泰国经济复苏,都对东南亚起到支撑作用.

"2012年东南亚经济体料将成长5.2%,而2013年料将成长5.6%,与4月预估相比几无变动,"声明表示.

声明并称,该地区多数国家政府"拥有充足的政策空间,来放宽货币政策并在必要时提供财政刺激."(完)

--编译 王洋/梁睿雪;审校 杜明霞

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。