亚行下调今年亚洲经济增速预估（更新版）

Greenwich调查显示ETF或有助于降低新兴市场股票交易成本
路透伦敦2月22日 - Greenwich Associates周三公布一份调查结果显示，2016年机构投资人为了交易新兴市场股票所支付的成本，与交易发达国家股票的成本差距显着收窄。
(新增细节)
* 中印经济放缓,加重拖累亚洲增长
* 东南亚国家保持良好增长势头
* 亚洲开发银行总裁对亚洲前景仍感到乐观
路透曼谷7月12日电---亚洲开发银行周四下调对新兴亚洲国家经济增长预估,称欧美的金融和经济问题已压制了对其出口,不过东南亚国家经济形势是亮点.
亚开行对其4月经济增速预估进行了调整,将日本外新兴亚洲国家今年经济增速预估从此前的6.9%下调至6.6%,同时还将2013年增速预估从7.3%调低至7.1%.
稍早,亚开行总裁黑田东彦在曼谷的一新闻发布会上表示,亚洲经济增长明显放缓,他预计今年亚洲经济增速约为6.5%.
他表示,2012年中国经济增速预计为8.2%,印度料为6.5%.亚开行4月对中印两国今年经济增速的预估分别为8.5%和7.0%.
不过黑田东彦对亚洲的形势依旧非常乐观.
"尽管有来自欧洲的负面(影响),总体上我还是预计今明两年经济会继续强劲增长,而各国之间会有差异."
黑田东彦表示,今年泰国经济仍料将增长5.5%,从2011年最後几个月的洪灾中恢复.洪灾令泰国2011年经济仅成长0.1%.
但国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四对一家泰国报纸表示,IMF将泰国今年经济成长预估从5.5%下调至5%,将2013年经济成长预估从7.5%下调至7%.
但她表示,这仍是"快速的V型复苏",受洪水後的重建工作提振.
亚开行在曼谷公布修订後的预估,并在声明中表示,菲律宾"经济成长健康",印尼消费需求增加,加上泰国经济复苏,都对东南亚起到支撑作用.
"2012年东南亚经济体料将成长5.2%,而2013年料将成长5.6%,与4月预估相比几无变动,"声明表示.
声明并称,该地区多数国家政府"拥有充足的政策空间,来放宽货币政策并在必要时提供财政刺激."(完)
--编译 王洋/梁睿雪;审校 杜明霞
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月22日 - Greenwich Associates周三公布一份调查结果显示，2016年机构投资人为了交易新兴市场股票所支付的成本，与交易发达国家股票的成本差距显着收窄。
路透新加坡2月23日 - 亚洲股市周四从19个月高位回落；与此同时，美元回升，之前因美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录显示联储谨慎对待升息而走低。
路透华盛顿2月22日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三表示，从中国进口享有补贴的客车和卡车轮胎并未损害美国相关行业，因此不会向这些商品课征反倾销和反补贴税。