亚行总裁称日央行须解决通缩问题

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透东京10月9日电---亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦周二表示,日本是发达和发展中国家中唯一一个处于通缩中的国家,而解决该问题是央行的职责.
黑田东彦向记者表示,日本央行仍有许多对抗通缩的可用工具,例如买进更多的公债或者以通胀保值债券、股票和民间债券为标的.
对於日本政府呼吁央行买进外国债券协助压低日圆汇率一事,黑田东彦称,根据目前的日本法律,日本央行不能这麽做.
黑田东彦本周在东京参加国际货币基金组织(IMF)会议.
由于利率已在近零水准,日本央行透过使用一资金池来购买公债、公司债以及股票和地产信托基金等资产.日本央行并未直接从市场上买进海外债券和股票.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
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