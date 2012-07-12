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国际财经 | 2012年 7月 12日 星期四 14:21 BJT

亚行总裁：今年中国经济或增长8.2%

路透曼谷7月12日电---亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦周四表示,中国经济今年料将成长8.2%,印度则料成长6.5%.

他这次在曼谷会议上发布的数据低於开发银行在4月时的预测,当时预测中国和印度分别将成长8.5%和7.0%.

然他维持今年泰国国内生产总值(GDP)成长5.5%的预估不变,因该国在2011年洪灾後复苏.其并称,实际结果有可能高於预估.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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