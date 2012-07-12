亚行总裁：今年中国经济或增长8.2%

Greenwich调查显示ETF或有助于降低新兴市场股票交易成本
路透伦敦2月22日 - Greenwich Associates周三公布一份调查结果显示，2016年机构投资人为了交易新兴市场股票所支付的成本，与交易发达国家股票的成本差距显着收窄。
路透曼谷7月12日电---亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦周四表示,中国经济今年料将成长8.2%,印度则料成长6.5%.
他这次在曼谷会议上发布的数据低於开发银行在4月时的预测,当时预测中国和印度分别将成长8.5%和7.0%.
然他维持今年泰国国内生产总值(GDP)成长5.5%的预估不变,因该国在2011年洪灾後复苏.其并称,实际结果有可能高於预估.(完)
--编译 戴素萍;审校 艾茂林
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路透新加坡2月23日 - 亚洲股市周四从19个月高位回落；与此同时，美元回升，之前因美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录显示联储谨慎对待升息而走低。
路透华盛顿2月22日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三表示，从中国进口享有补贴的客车和卡车轮胎并未损害美国相关行业，因此不会向这些商品课征反倾销和反补贴税。