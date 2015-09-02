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国际财经 | 2015年 9月 2日 星期三 11:04 BJT

亚开行总裁称人民币下跌反映市场价格

路透日本横滨9月2日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，中国人民币最近贬值反映了人民币实际市场价格。

“中国过去常常干预汇市以防人民币过度升值，导致与美国的一些摩擦，”中尾武彦在日本东部横滨一场研讨会上表示。

“人民币汇率近期高估...人民币贬值符合实际市场价格。”(完)

(编译 李爽 审校 龚芳)

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