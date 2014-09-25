亚洲开发银行将今年东南亚经济增长预估下调至4.6%

路透新加坡9月25日 - 亚洲开发银行(ADB)周四下调了2014年东南亚的经济增长预估，因泰国今年稍早的政治动荡以及印尼出口商品价格走软等因素影响。

ADB预测，东南亚经济今年预计增长4.6%，7月和4月时的预测分别为增长4.7%和5.0%。

与4月时的预测相比，ADB下调了印尼、泰国、菲律宾、越南和新加坡今年的增长预估，但将马来西亚的预估由5.1%上调至5.7%，因为该国出口复苏。

ADB称2015年东南亚经济增长可能加快至5.3%，不过仍低于7月和4月时预测的增长5.4%。

“明年，主要工业国家的表现改善以及泰国自不景气中复苏，都将刺激东南亚增长加速至5.3%。”ADB表示。

ADB维持中国2014和2015年的增长预估不变，称相较于2013年增长7.7%，中国今明两年的增长率料依次放缓至7.5%和7.4%。

“劳动力萎缩加上房地产行业低迷将打压增长...但经济刺激及内外需上升料缓和冲击。”ADB提到中国时指出。

ADB维持印度2014年经济增长预估于5.5%不变。

该行7月时将印度2015年增长预估自4月时预估的6.0%上调至6.3%，此次仍维持明年增长6.3%的预估不变，称预期印度总理莫迪的新政府将进行经济改革。

ADB报告细节可参阅该行网站(www.adb.org)。

经济增长率(%)实际 --预估--

分区/

经济 2013* 2014 2015

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9月 7月 4月 9月 7月 4月

中亚 6.5 5.6 6.3 6.5 5.9 6.1 6.5

东亚 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7

中国 7.7 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4

南亚 4.7 5.4 5.4 5.3 6.1 6.1 5.8

印度 4.7 5.5 5.5 5.5 6.3 6.3 6.0

东南亚 5.0 4.6 4.7 5.0 5.3 5.4 5.4

印尼 5.8 5.3 -- 5.7 5.8 -- 6.0

马来西亚 4.7 5.7 -- 5.1 5.3 -- 5.0

菲律宾 7.2 6.2 -- 6.4 6.4 -- 6.7

新加坡 3.9 3.5 -- 3.9 3.9 -- 4.1

泰国 2.9 1.6 -- 2.9 4.5 -- 4.5

越南 5.4 5.5 -- 5.6 5.7 -- 5.8

太平洋地区 5.0 5.3 5.2 5.4 13.2 13.2 13.3

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亚洲发展国家6.1 6.2 6.2 6.2 6.4 6.4 6.4

通胀(%) 实际 --预估--

分区/

经济 2013* 2014 2015

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9月 7月 4月 9月 7月 4月

中亚 6.0 7.6 7.6 9.0 7.0 7.0 7.4

东亚 2.4 2.4 2.5 2.5 2.9 2.9 2.9

中国 2.6 2.4 2.6 2.6 3.0 3.0 3.0

南亚 6.2 6.1 6.3 6.4 5.9 6.1 6.2

印度 6.0 5.7 6.0 6.0 5.5 5.8 5.8

东南亚 4.2 4.1 4.3 4.3 4.7 4.0 4.0

印尼 6.4 5.8 -- 5.7 6.9 -- 4.8

马来西亚 2.1 3.3 -- 3.2 3.6 -- 3.5

菲律宾 3.0 4.4 -- 4.3 4.1 -- 4.0

新加坡 2.4 2.0 -- 3.0 2.3 -- 2.9

泰国 2.2 2.2 -- 2.4 2.6 -- 2.6

越南 6.6 4.5 -- 6.2 5.5 -- 6.6

太平洋地区 4.5 4.5 4.5 5.9 4.5 4.5 5.1

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亚洲发展国家3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7

*2013部分数据已修正。(完)

(编译 李春喜/张若琪 审校 高琦)

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