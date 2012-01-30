亚行称将助中国在天津建试点性碳排放交易体系

路透北京1月30日电---亚洲开发银行周一称,将帮助中国在天津建设一个试点性省级碳排放交易体系,该体系将於2013年投入运行,以便为全国建立统一的碳机制做好准备,减少中国的温室气体排放.

亚行提供的新闻稿称,亚行将提供相当於75万美元的赠款,用於在天津市区建设基於总量控制与交易机制的碳排放交易体系的基础工作,亚行将帮助设计平台(包括交易规则与监管框架),并为交易平台的调试提供支持.

亚行东亚局高级能源专家普拉迪普·佩雷拉(Pradeep Perera)表示,"碳排放交易能够激励各公司提高能源效率,增加可再生能源的供应,从而最终减少温室气体排放.该试点项目将为设计全国性体系和降低中国经济的碳强度提供宝贵经验."

基於总量控制与交易机制的碳排放交易便于市场参与者将节约下来的排放指标转化为可交易的商品,通过市场途径,激励各行业减少释放二氧化碳的化石燃料的使用.

该措施比碳税更为经济高效,因为碳价格由市场决定,而计划减排指标则由市场监管方来规定.欧洲已经建立了相当成熟、并基於总量控制与交易机制的排放交易体系,将为天津碳排放交易体系的设计提供有益的经验.

中国是全球最大的碳排放国,根据中国政府的十二五规划,将在五年内综合运用多种手段,大幅度降低碳排放强度(单位国内生产总值二氧化碳排放),到2015年使全国碳排放强度比2010年下降17%.中国政府还为北京、上海、重庆、广东省和河北省的发展制定了类似的试点性碳排放交易机制.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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