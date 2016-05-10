中国农发行今年发债规模将同比增逾七成 并会尝试私募定向发行

路透北京5月10日 - 中国三大政策性银行之一的农业发展银行周二表示，今年境内债券计划发行量将突破1.5万亿元人民币，同时该行亦计划未来尝试私募和定向等创新发行方式。这意味着该行2016年债券发行规模有望同比增长超过七成。

农发行资金部总经理刘优辉在中债-农发行债券总指数发布会上并称，“总指数发布后，我们准备首先要把量做上去...去年严格意义上我们（境内发债总规模）已经突破万亿了，今年要突破1.5万亿元人民币。”

她并指出，将在目前以公开发行为主的情况下，下一步尝试私募、定向等创新发行方式，同时探索发行绿色债券和30年期超长债等新品种。

截至2016年5月9日，农发行已累计发行金融债券5.09万亿元，存量金融债券超过3万亿元，占政策性金融债券总存量的25%（若不含开发性金融债，则占比为61%）。

据路透统计，2015年农发行在银行间债市共发行了8,600余亿元政策性金融债，基本为固息；国开行和进出口行当年的发行量分别为1.1万亿元和5,780亿元。

为客观反映中国农业发展银行债券的二级市场价格变化，农发行和中央国债登记结算公司周二联合发布中债-农发行债券总指数，该指数由中央结算公司编制，以农发行在境内公开发行且上市流通的所有债券为成份券，每日发布一次。

该指数以2006年12月31日为该指数基期，基点为100点。截止2016年5月9日，“中债-农发行债券总指数”的财富指数为141.74，全价指数109.91，净价指数101.48。

“一般我们以财富指数来代表衡量总指数的变化，因为其包含了利息再投资。如果想更仔细直接的看农发行债券价格和收益率之间的变动关系，还是要看净价指数。”中央结算公司估值中心副总经理牛玉锐介绍称。

发布会上公布的数据显示，截至5月9日，农发行总指数平均久期是2.89年，平均基点价值是0.03元，平均代偿期3.2963年；从指数矩阵看农发行债券分布情况，农发行债券总市值集中在1-3年期限上，其次为3-5年。

新闻稿称，“中债-农发行债券总指数”的发布将更加清晰、透明地揭示农发行债券的二级市场价格变化，成为农发行债券的“晴雨表”，便于投资者更清楚地了解发行人的存量债券结构，有助于提升农发行债券的流动性，也为境内外机构的债券资产配置提供必要的决策参考。

刘优辉并表示，农发行总指数一方面可以作为投资者持仓的业绩比较基准，另一方面可以帮助投资人建立指数型债券投资组合，用以模拟和钉住债券市场整体收益水平。

农发行是中国唯一的农业政策性银行，也是债券市场的第三大发行体。中央结算公司作为国务院批准设立的中央登记托管结算机构，是中国金融市场的重要基础设施和公共服务平台。（完）