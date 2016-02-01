农发行今年将重点支持水利棚改等建设 加快重点建设基金投资进度

路透北京2月1日 - 中国农业发展银行周一表示，该行2015年全年对“三农”领域净投入资金7,803.4亿元人民币，是2014年的2.4倍；今年，该行将重点支持水利建设、棚户区改造等，并加快重点建设基金投资进度。

农发行官方微信援引该行董事长解学智在农发行全国分行行长会议上称，去年该行资产总额达到41,840.5亿元，发行债券10,559.7亿元；去年末不良贷款率0.83%；此外，该行设立中国农发重点建设基金并开展大规模资本金投资。

解学智指出，去年，农发行将定向降准释放的350亿元资金全部用于过桥贷款支持国家重大水利工程；同时，快速推进重点建设基金工作，加大对重大水利、易地扶贫搬迁、棚户区改造等的支持力度，有力拉动了社会投资。

对于今年工作，他表示，将重点支持水利建设、棚户区改造、农村公路和改善农村人居环境建设等，积极支持整体城镇化、农民集中住房、农村危房改造、特色小城镇建设、“海绵城市”、地下综合管廊建设等，促进城乡协调发展。

在重点建设基金方面，他称，2016年将加强与有关部门的工作对接，把好项目准入，落实“看得准、有回报、不新增过剩产能、不形成重复建设、不产生挤出效应”的要求，加快基金投资进度。

此前，路透报导援引消息称，中国为挽经济颓势推出万亿元专项金融债发行计划，财政部贴息以及募集资金定向投放地方基础建设项目；而中国第四批专项建设基金项目申报工作也于去年11月已正式启动，由国家开发银行及农业发展银行联合上报。（完）