亚开行将与亚投行及“一带一路”项目合作 而非竞争（更新版）

(新增对“一带一路”和亚投行的评论)

路透日本横滨5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。

在日本横滨亚开行年会开幕的记者会上，中尾武彦还表示，全球各地保护主义的抬头尚未打击发展中亚洲的增长。

当被问及亚开行应当如何与亚投行相处时，中尾武彦表示，“把不同国家连通起来，并推进这些地区的活动，这是一个好的想法。亚开行一直在倡导这种活动。”

“我们可以合作，因为我们有类似的想法。我与(中国财政)部长肖捷和其他中国高官就此问题进行了讨论，我们可以合作。”

中尾武彦称，亚开行和亚投行已同意共同资助三个项目--去年有两个，今年有一个。

中尾武彦还说，两家银行已讨论过如何利用当地货币而非美元来融资，如何加强工作人员的专业知识，以及如何确保环境和社会保护。

在被问及全球贸易保护主义抬头对亚洲产生的影响时，中尾武彦称，他希望亚洲经济体保持开放贸易的活力，以促进经济持续增长。

“我想说现在断言保护主义开始损害亚洲还为时过早，”中尾武彦说，“我们必须努力保持进一步开放贸易的动能。”(完)