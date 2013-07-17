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国际财经 | 2013年 7月 17日 星期三 17:24 BJT

中国经济降温不会导致东南亚经济急剧下滑

路透东京7月17日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，中国经济降温可能对东南亚经济体造成压力，但不太可能导致东南亚经济成长急剧下滑。

“中国出口正在明显放缓，或许无法维持以往的动能，”中尾武彦在东京记者会上表示。

中尾武彦称未看到中国经济短期有严重风险，但表示中国的挑战在于实现由民间消费推动的可持续和平衡的经济成长。

“风险依旧是中国能否达到消费和投资之间的平衡，以及是否能平稳改革金融和汇率体系以及国有企业。”

亚洲开发银行周二下调今年和明年亚洲发展中国家的经济成长预估，因中国前期疲软。(完)

(编译 田建华; 审校 沈以文)

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