中国经济降温不会导致东南亚经济急剧下滑

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京7月17日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，中国经济降温可能对东南亚经济体造成压力，但不太可能导致东南亚经济成长急剧下滑。
“中国出口正在明显放缓，或许无法维持以往的动能，”中尾武彦在东京记者会上表示。
中尾武彦称未看到中国经济短期有严重风险，但表示中国的挑战在于实现由民间消费推动的可持续和平衡的经济成长。
“风险依旧是中国能否达到消费和投资之间的平衡，以及是否能平稳改革金融和汇率体系以及国有企业。”
亚洲开发银行周二下调今年和明年亚洲发展中国家的经济成长预估，因中国前期疲软。(完)
(编译 田建华; 审校 沈以文)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。