阿迪达斯CEO称国际足联丑闻不损害阿迪达斯品牌

路透柏林11月5日（记者 Emma Thomasson） - 阿迪达斯(ADSGn.DE)首席执行官海纳（Herbert Hainer）周四称，国际足联贪腐丑闻不会损害阿迪达斯的形象。阿迪达斯是国际足联的长期赞助商。

阿迪达斯称，三季度足球产品销售增加19%，受益于为新合作伙伴曼联(MANU.N)和尤文图斯推出的“ACE”和“X”球鞋和装备。

“我们的产品形象非常好，因此我坚信消费者能明确将我们的公司和品牌与国际足联丑闻区分开来，”海纳在记者电话会上说道。

海纳表示，阿迪达斯在去年的巴西世界杯举行前就曾呼吁国际足联进行改革，他相信道德委员会能让国际足联更加透明，并称阿迪达斯一直与国际足联和道德委员会保持对话。

海纳称，阿迪达斯与德国足协向国际足联行贿的丑闻无关，希望德国足协采取一切努力解决问题。阿迪达斯也是德国足协的赞助商。（完）