阿迪达斯CEO称国际足联丑闻不损害阿迪达斯品牌

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透柏林11月5日（记者 Emma Thomasson） - 阿迪达斯(ADSGn.DE)首席执行官海纳（Herbert Hainer）周四称，国际足联贪腐丑闻不会损害阿迪达斯的形象。阿迪达斯是国际足联的长期赞助商。
阿迪达斯称，三季度足球产品销售增加19%，受益于为新合作伙伴曼联(MANU.N)和尤文图斯推出的“ACE”和“X”球鞋和装备。
“我们的产品形象非常好，因此我坚信消费者能明确将我们的公司和品牌与国际足联丑闻区分开来，”海纳在记者电话会上说道。
海纳表示，阿迪达斯在去年的巴西世界杯举行前就曾呼吁国际足联进行改革，他相信道德委员会能让国际足联更加透明，并称阿迪达斯一直与国际足联和道德委员会保持对话。
海纳称，阿迪达斯与德国足协向国际足联行贿的丑闻无关，希望德国足协采取一切努力解决问题。阿迪达斯也是德国足协的赞助商。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。