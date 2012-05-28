“极客”：不是呆子是怪才

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透纽约5月25日电（记者 Nick Zieminski）---事实证明，极客（geek）正成为地球主宰。
由於无处不在的消费电子产品，以及扎克伯格和乔布斯等知名的科技高管，被称为极客不再是一种侮辱。
极客，广义是指那些善于钻研技术、但不懂得社交的人，他们在网上花的时间更多。据Modis公司调查显示，眼下极客比以往更受人尊重。Modis是全球最大人力公司Adecco SAADEN.VX旗下的科技人力企业。
Modis年度《极客的骄傲》（Geek Pride）调查发现，多数美国人（51%）认为极客是成功的专业人士，一年前这一比例是31%。更多人（54%）认为极客非常聪明，去年这一比例为45%。
Modis董事长卡伦（Jack Cullen）称：“当你谈论极客时，你往往会想到躲在角落的家伙，他们兜里装了一堆笔，穿着白色T恤和高腰裤，非常不善于社交。”
“但现在，当我想到极客，我会想到乔布斯。他重新定义了极客的形象。扎克伯格也可以算在这一类里。”
大众文化中大量呈现极客主流。热播美剧《生活大爆炸》（The Big Bang Theory）和《欢乐合唱团》（Glee）等让极客看起来很酷，基於漫画改编的《复仇者联盟》（The Avengers）等电影也成为票房热门。
这一转变主要和时代有关。
卡伦称：“千禧年一代(Millennials)越来越英雄辈出，这一代人的成长历程中一直伴随着科技的腾飞。对於他们来说，一切都是公开的。‘来找我，我正在吃墨西哥卷。’这是如此不同的世界观。”
千禧年一代目前为二十多岁或三十多岁。
“极客”一词曾充满蔑视之意，而现在却成为“发烧友”的同义词。（完）
编译：黎黎 发稿：
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