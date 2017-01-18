阿布扎比择机进一步投资中国 看好固定收益及小企业机会

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
Sheikh Hamed bin Zayed al-Nahyan告诉该杂志，ADIA最大曝险在上市股票，包括25亿美元配置于中国A股。
“我们仍乐观看待中国的前景，及政府以慎重且纯熟方式引导经济转型的能力，”al-Nahyan在迄今的首次访问中说。
“持续采取开放市场的措施也大有可为，可让我们投资更多于固定收益等方面的资产。”
他告诉该杂志，ADIA看到与当地企业结盟、投资于中国零售及居住空间的机会，同时并可和当地私募股权基金合作，寻找共同投资在小型及新兴企业的良机。
“尽管众多聚焦于国内生产总值(GDP)数据，我们认为这掩饰了消费和服务等行业正快速增长的事实。”al-Nahyan说。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。