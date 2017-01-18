阿布扎比择机进一步投资中国 看好固定收益及小企业机会

路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。

Sheikh Hamed bin Zayed al-Nahyan告诉该杂志，ADIA最大曝险在上市股票，包括25亿美元配置于中国A股。

“我们仍乐观看待中国的前景，及政府以慎重且纯熟方式引导经济转型的能力，”al-Nahyan在迄今的首次访问中说。

“持续采取开放市场的措施也大有可为，可让我们投资更多于固定收益等方面的资产。”

他告诉该杂志，ADIA看到与当地企业结盟、投资于中国零售及居住空间的机会，同时并可和当地私募股权基金合作，寻找共同投资在小型及新兴企业的良机。

“尽管众多聚焦于国内生产总值(GDP)数据，我们认为这掩饰了消费和服务等行业正快速增长的事实。”al-Nahyan说。(完)