阿布扎比主权财富基金将在香港设立办事处 开拓亚太业务

路透阿布扎比10月27日 - 全球资产规模最大的主权财富基金之一--阿布扎比主权财富基金(ADIA)周四表示，将在香港开设办事处，以追求在中国和亚洲其它市场浮现出来的更多机会。

这是ADIA去年关闭唯一的海外业务机构--伦敦办事处以来，首次在国际市场设立办事处。

“我们决定在香港设立办事处，这标志着我们对于亚洲持续增长抱有信心，并且致力于对该地区进行长期开拓。”ADIA的董事总经理Sheikh Hamed bin Zayed al-Nahyan在声明中说道。

他还说，ADIA已经对亚洲投资逾30年，涉及多个资产类别。

声明称，ADIA已经任命Dong-Sinh Ngo为亚太区首席代表，驻在香港。（完）