阿布扎比主权财富基金将在香港设立办事处 开拓亚太业务

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透阿布扎比10月27日 - 全球资产规模最大的主权财富基金之一--阿布扎比主权财富基金(ADIA)周四表示，将在香港开设办事处，以追求在中国和亚洲其它市场浮现出来的更多机会。
这是ADIA去年关闭唯一的海外业务机构--伦敦办事处以来，首次在国际市场设立办事处。
“我们决定在香港设立办事处，这标志着我们对于亚洲持续增长抱有信心，并且致力于对该地区进行长期开拓。”ADIA的董事总经理Sheikh Hamed bin Zayed al-Nahyan在声明中说道。
他还说，ADIA已经对亚洲投资逾30年，涉及多个资产类别。
声明称，ADIA已经任命Dong-Sinh Ngo为亚太区首席代表，驻在香港。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。