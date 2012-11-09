阿迪达斯拟明年向中国中小城市扩张

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透法兰克福11月8日电---阿迪达斯(Adidas)(ADSGn.DE)将在2013年向中国中小城市扩张,尽管竞争对手处境艰困且中国经济似乎正在降温.
"我们将继续在中国进行扩张,"首席执行官Herbert Hainer在公布第三季业绩後对分析师表示.其并称,公司将密切关注中小城市的市场发展状况.
首席财务官Robin Stalker也表示,阿迪达斯将利用手中的现金偿还债务,而不是进行大规模并购或回购股票,投资者可以期待未来股息将会增长.(完)
--编译 王兴亚;审校 白云
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路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。