阿迪达斯拟明年向中国中小城市扩张

路透法兰克福11月8日电---阿迪达斯(Adidas)(ADSGn.DE)将在2013年向中国中小城市扩张,尽管竞争对手处境艰困且中国经济似乎正在降温.

"我们将继续在中国进行扩张,"首席执行官Herbert Hainer在公布第三季业绩後对分析师表示.其并称,公司将密切关注中小城市的市场发展状况.

首席财务官Robin Stalker也表示,阿迪达斯将利用手中的现金偿还债务,而不是进行大规模并购或回购股票,投资者可以期待未来股息将会增长.(完)

--编译 王兴亚;审校 白云

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