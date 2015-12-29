阿迪达斯并未面临股东施压出售锐步等更多资产--金融时报

路透法兰克福12月29日 - 德国体育用品集团阿迪达斯(Adidas)(ADSGn.DE)财务长Robin Stalker向金融时报表示，公司并未面临维权股东施压出售包括健身品牌锐步(Reebok)在内的更多资产。

“我从未和谁有过相关交谈，也没人给我压力，”金融时报引述Robin Stalker接受采访时的讲话报导称。专访内容周二刊出。

一位熟悉情况的人士本月稍早告诉路透，埃及大亨Nassef Sawiris已与美国投资人Mason Hawkins及其在东南资产管理公司(Southeastern Asset Management)的同事达成合作关系，将推动他们所投资的公司变革，其中阿迪达斯排在名单首位。

另外，比利时富豪Albert Frere于今年稍早买入阿迪达斯约3%股权。

Stalker告诉金融时报，他已经与东南资产管理公司和Frere的GBL控股公司进行过“良好磋商”，当尚未与Sawiris对话。

“我们曾经说过准备评估我们的业务组合，这让大家都兴趣盎然。目前我们已经进行了很好的评估，”Stalker称。

阿迪达斯曾在8月表示，应部分投资者要求，正在考虑出售旗下高尔夫品牌。但执行长Herbert Hainer拒绝出售锐步，称2005年购入的该业务虽然长期表现不好，现在正在好转中。

根据金融时报，阿迪达斯将在2016年第一季决定是否出售高尔夫品牌TaylorMade。(完)