阿迪达斯高层引入新鲜血液 以推动创造性文化

路透德国黑措根奥拉赫11月11日（记者 Emma Thomasson） - 阿迪达斯(ADSGn.DE)新一代更加国际化的高管正在试图削弱影响其创造力的等级文化，与耐克(NKE.N)一决雌雄。

这对阿迪达斯来说是个艰巨的任务。阿迪达斯1949年创立于德国巴伐利亚小镇黑措根奥拉赫，现在拥有52,500名员工，总部依然在这个小镇上。

“整个公司的运作非常德国化，反应不够迅速和灵敏，”战略咨询公司Vivaldi Partners负责人Erich Joachimsthaler指出。

公司股价因表现令人失望而大幅下挫，特别是在美国市场的表现。在公司长期任职、现年60岁的首席执行官Herbert Hainer提拔了一批更加年轻的管理者。他将在2017年退休。

47岁的美国人Eric Liedtke从3月起担任全球品牌负责人，51岁的德国人Roland Auschel一年前被任命为销售部门负责人。

Liedtke和Auschel被迫放弃之前设定的2015年雄伟目标，正在与Hainer一起策划新的五年战略。该战略将于3月公布，但他们已经开始采取行动。

Liedtke将一些高管的办公地转到了阿迪达斯的美国总部波特兰，波特兰也是耐克的总部所在地。他试图扭转阿迪达斯在美国市场的颓势。美国市场对销售和定义全球流行趋势都非常重要。

尽管2006年收购了美国品牌锐步，阿迪达斯仍难以在篮球和美式足球市场打开局面。阿迪达斯近期在美国市场落到了第三位，不及耐克和创立于1996年并迅速崛起的Under Armour。

远离美国市场以及自上而下的管理方式是阿迪达斯错过趋势的重要原因。

Liedtke曾是一名美式足球运动员，1994年加入阿迪达斯。他任命Paul Gaudio担任全球创意总监一职，在波特兰办公。Gaudio还计划在布鲁克林建立一个创意工作室，由三名前耐克设计师领导。

“美国市场能反映出什么样的酷事物在流行，融合运动和生活方式，深受大众欢迎的运动产品，并正向欧洲流行开来。”前任阿迪达斯高管、现任彪马首席执行官Bjorn Gulden说道。彪马的总部也位于黑措根奥拉赫。

Liedtke和Auschel近几个月任命了12名直接下属，包括新的北美负责人Mark King，这是10年来该职位首次由美国人担任。他们团队中的美国、英国和法国籍高管数量远胜德国籍。

未来更多投向美国市场的产品将在波特兰开发。阿迪达斯还签下坎耶·维斯特（Kanye West）和法瑞尔·威廉姆斯（Pharrell Williams）等顶级篮球明星和名人。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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