欧股业绩：阿迪达斯第一季基本获利大增38%，上调2016年财测

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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路透法兰克福4月27日 - 德国体育商品集团阿迪达斯 周三公布季度基本获利跳涨38%，并第二次上调2016年营收和获利预测，因品牌动能强劲。
阿迪达斯称，现在预测2016年经汇率调整的营收将增长15%左右，此前预测增长10-12%；持续经营业务净利今年料增长15-18%，此前预测增长10-12%。
第一季营收增长17%至48亿欧元(54亿美元)，经汇率调整后增长22%；剔除商誉减值的持续经营业务净利从2.55亿欧元增长至3.5欧元。
阿迪达斯将在5月4日公布完整的第一季业绩以及上调财测的更多细节。(完)
(编译 李春喜 审校 张荻)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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