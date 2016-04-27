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市场报道 | 2016年 4月 27日 星期三 14:52 BJT

欧股业绩：阿迪达斯第一季基本获利大增38%，上调2016年财测

路透法兰克福4月27日 - 德国体育商品集团阿迪达斯 周三公布季度基本获利跳涨38%，并第二次上调2016年营收和获利预测，因品牌动能强劲。

阿迪达斯称，现在预测2016年经汇率调整的营收将增长15%左右，此前预测增长10-12%；持续经营业务净利今年料增长15-18%，此前预测增长10-12%。

第一季营收增长17%至48亿欧元(54亿美元)，经汇率调整后增长22%；剔除商誉减值的持续经营业务净利从2.55亿欧元增长至3.5欧元。

阿迪达斯将在5月4日公布完整的第一季业绩以及上调财测的更多细节。(完)

(编译 李春喜 审校 张荻)

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