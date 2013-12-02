美国ADM收购GrainCorp案遭驳回 澳洲“开放投资”沦为口号

* 澳洲当局驳回ADM以26亿美元收购GrainCorp案

* 驳回虽非设下先例，但可能打击投资人信心

路透悉尼12月2日 - 澳洲政府驳回美国农业巨擘Archer Daniels Midland(ADM)(ADM.N)以28亿澳元(26亿美元)收购GrainCorp(GNC.AX)，让“开放投资”的说法有沦为空谈之虞。

从事并购相关业务的国际律师及银行家指出，这个出乎意料的决定是屈从于谷物种植业者的压力，恐怕会吓跑国外投资人。

澳洲外资投资审核局(FIRB)未能就此案达成共识后，澳洲国库部长霍基驳回了这项交易。此案是外资收购遭驳回的第三大纪录。

霍基指出，驳回是基于国家利益考量，他称，国内谷物种植业者担心，经手澳洲三分之一小麦收成的公司若遭到收购，可能会降低市场竞争，从而妨碍他们的生意。

由于FIRB是以个案形式逐一审查外资收购交易，此次驳回虽不会成为法定先例，但强化了澳洲不如想象那般开放投资的印象。

“我们需要注意我们所传达的信息。”法律公司King & WoodMallesons的特别顾问Malcolm Brennan称。他为客户提供有关澳洲外国投资机制方面的咨询。

实际上，FIRB审核的交易案绝大多数都获得批准。在2012财年逾1.1万宗的申请案中，FIRB仅驳回13宗，都是与房地产有关。

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澳洲总理艾保德(TonyAbbott)知道ADM收购案遭驳回的潜在影响，他周五称，他希望“极其清楚的表明我们是开放投资的，我们开放外资投资。”

他强调，自由党领导的政党联盟政府9月掌权以来，在131宗重大外资投资申请案中，这是首次决定驳回。

**外资疑虑**

但相关专家表示，这个实际数字并不足以与印象抗衡。

“中国和其他亚洲投资者都认为，FIRB审查是一个艰难的过程，如果一个案子要交由FIRB审查，这个案子就完了。”Brennan表示。

Duxton Asset Management驻新加坡研究和交易部主管ScottWeldon表示，这项收购被驳回是基于“可能合理的原因”，因为GrainCorp具有国家战略重要性，且在市场占主导地位。

澳洲是全球第二大小麦出口国，GrainCorp是澳洲最大的上市谷物公司。其主导澳洲东岸的谷物仓储、分销和营销，经手该地区85%的谷物出口。

“我们希望这并非反映出影响较小规模外国投资农业领域的政策有变。”Weldon表示。Duxton为客户管理的农业领域资产规模约4.3亿美元。

澳洲美国商会表示，非常担心ADM案的这项决定向其他潜在外国投资者发出的讯号。

“与各界一样，美国商会也一直在密切关注这个特定投资申请案，因为我们知道，关于美国及外国人士对澳洲作为一个投资地点的看法，这个案子无可避免将会产生实质影响。”美国商会执行长Niels Marquardt表示。

美国是澳洲最大的外国投资来源。

Marquardt称，他承认ADM案的决定在统计数据上只是例外，但“我们仍担心其影响”。(完)

(编译 张明钧/王翔琼/李爽 审校 蔡美珍)

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