美农业公司ADM将以30亿美元收购天然配料公司威尔德

路透伦敦/法兰克福7月7日 - 美国农业综合企业Archer Daniels Midland(ADM)(ADM.N)同意以23亿欧元(30亿美元)收购瑞士-德国合资的天然配料公司威尔德香精(Wild Flavors)，以进军香精和健康食品领域。

ADM是全球最大的粮食交易商之一和重要的食品加工企业。该公司周一宣布，将成立一个名为Wild Flavors and Specialty Ingredients的新业务部门，预计将在年底前完成这笔交易。

这是ADM进入香精市场的首次尝试。威尔德是天然配料方面的专业公司。ADM称此次收购是公司历史上规模最大的一次；当前消费者日益追捧纯天然食品。

在此之前八个月，澳洲拒绝了ADM以28亿澳元收购粮食加工企业Graincorp(GNC.AX)的计划，因担心这宗交易会影响市场自由竞争。

ADM执行长Patricia Woertz在电话会议上称，收购威尔德的交易需要获得欧盟等八个监管当局的批准。ADM总部位于伊利诺斯州，一直寻求进行全球扩张。

私募股权集团KKR & Co (KKR.N)在2010年收购了威尔德35%的股权。消息人士透露，该集团目前已将投资扩大逾两倍。

ADM的目标是，交易完成后的第三年节省成本1亿欧元。

威尔德香精总部位于瑞士楚格，管理部门位于德国海德尔堡-埃佩尔海姆，是全球第六大香精配料供应商。创始人鲁道夫-威尔德(Rudolf Wild)之子汉斯-皮特-威尔德(Hans-Peter Wild)持有公司65%的股权。威尔德香精还拥有一个生产Capri-Sun饮料的独立公司，但此项交易不涉及这部分业务。(完)

(编译 郑茵/许娜；审校 王兴亚)

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