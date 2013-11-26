Adobe重大客户信息泄露通知滞后

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透11月25日(记者 Jim Finkle) - AdobeSystems表示，在发现重大客户信息泄露后，该公司在给受影响客户发送提醒邮件之前所花时间长于原先的预期，有些客户甚至在泄密事发10周都没被告知。
这让那些未被提醒的客户遭遇网络诈骗和身份盗用的风险大增，因为AdobeSystems失窃数据的一部分已经在网络上广泛传播。
杀毒软件开发商Sophos的一名高级安全顾问表示：“这次确实很糟糕，任何人都可以下载这个名单，这不是秘密。”
根据Adobe Systems (ADBE.O)公司发言人HeatherEdell的说法，该公司在9月17日发现受到攻击，但直到10月3日才披露泄密，并“随即”开始通知客户。
她说：“发送邮件通知比我们预想的时间要长。”
Edell说，公司必须验证那些受影响的邮件地址，限制邮件通知数量，以确保这些发出的邮件不会被电邮服务商拦截或被当成垃圾邮件。
Edell表示，公司已向290万信用卡或借记卡信息失窃的客户发出了邮件和信函通知。
她表示，公司仍在通知数千万使用公司客户网站并创建身份账户的客户。他拒绝提供具体受影响客户的数量，称仍在进行相关调查。
一份包含约1.52亿Adobe身份账户信息的文件已经至少在互联网上流传了三周之久。根据见过该文件的多家安全公司的说法，文件包括邮件地址、经过加密的密码和密码提示。
Edell表示，现在说有1.52亿用户帐户受损是不准确的，因为受到攻击的数据库是一个即将退出使用的备份系统。
她表示，在上述记录中，约2,500万条记录包含无效邮件地址，1,800万条记录的密码无效。Edell还表示，“很大比例的”账户是虚设的，仅用于一次性目的，创建者可以借此获得免费软件或其他好处。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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