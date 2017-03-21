Adobe和微软协作共享销售和营销数据软件 以提高竞争力

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透3月20日 - 微软(MSFT.O)和Adobe Systems (ADBE.O)周一称，两家公司在联手提升各自销售和营销软件产品的竞争力，以与对手Salesforce.com(CRM.N)和甲骨文(ORCL.N)的产品进行竞争。
在Adobe年度用户会议前夕，该公司表示，将与微软合作，为Adobe营销软件套件和微软销售软件Dynamics打造一个共享数据格式，使得这两个软件系统实现无缝协作。Adobe将其影响软件套件重命名为Experience Cloud。
“这样客户可使用的软件库将扩大，”微软云和企业部执行副总裁Scott Guthrie表示。
对Adobe而言，这是继去年秋季与微软达成利用其Azure云计算服务协议之后，两家公司的又一次合作。Adobe的Photoshop数字成像和Acrobat PDF软件最为客户熟知。
Adobe自2009年以18亿美元收购Omniture Inc以来，一直在推进企业对企业(business-to-business)营销软件。企业用来进行数据营销和广告宣传的软件，在Adobe去年46亿美元的营收中占大约12亿美元。Omniture Inc是一家帮助网站所有者追踪流量的公司。
微软方面则是一直在努力扩大其针对销售人员的软件系统Dynamics。与Adobe的合作有助于微软与Salesforce及甲骨文进行更强有力的竞争。这两家公司都提供销售和营销结合的软件。
国际数据资讯(IDC)分析师Melissa Webster称，共享系统间的数据，以确保客户能有流畅的体验，将是企业对企业软件领域的“一个重要战场”。
她还称，如果客户在一家企业花了很多钱，他们希望这家企业记住他们是谁，不喜欢不断地重新输入他们的姓名和信息。
“每当一家企业用肢体语言表达‘再次请问您是谁？’时，他们的品牌价值就受到一些侵蚀，”她说道。(完)
(编译 李爽/侯雪苹；审校 刘秀红/陈宗琦)
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