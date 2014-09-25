Adobe将关闭中国研发分公司

特朗普将颁布行政令检视美国海上油气钻探禁令
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周五将命令检视海上油气钻探禁区，以决定哪些区域可以重新开放。这是该政府扩大国内能源生产的最新举动。
路透北京9月24日（记者Paul Carsten） - 软件公司Adobe Systems(ADBE.O)将关闭中国研发分公司，目前美国科技公司在中国面临日益严苛的监管环境。
Adobe周三发给路透的电子邮件中称，将保留在中国的销售部门，研发分公司将在12月底停止运营。
熟悉情况的消息人士告诉路透，相关裁员已开始，将影响到约300名员工。
美国国家安全局承包商前雇员斯诺登披露美国政府监控项目后，中国当局加强管控信息安全，在这样的大背景下，在华外资企业尤其是美国科技企业面临更严格的监管。
消息人士透露，Adobe关闭中国研发分公司，也与中国软件盗版猖獗以及Adobe向云服务商业模式转变有关。
Adobe称，Adobe在中国今后将以市场拓展业务为主，决定撤销并关闭在中国的研发分公司，将保留在上海、北京、广州、深圳、香港及台湾的销售业务。
上周Adobe发布的财报显示在亚洲季度营收为五年来最差，截至8月29日的三个月亚洲区销售额下降25%至1.482亿美元。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
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