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亚洲 | 2017年 2月 28日 星期二 08:17 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月28日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(
1美元=7.7613港元)
    
    美股道琼工业指数周一收高15.68点，或0.08%，报20,837.44
点。连续第12日创下纪录收盘高位，因美国总统特朗普表示，他会在周二
就基建投资发表“重大”声明。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            119.590  -0.64    21919     9.282         0.34
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            12.620   0.56     5949      3.918         -1.06
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.930   -0.45    75285     86.818        0.31
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.390   -1.35    62272     23.889        -0.67
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            77.050   -1.21    18447     5.980         -0.66
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            77.790   -0.47    9755      6.038         -0.37
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            40.360   -0.76    2040163   62.649        -0.56
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            47.910   -1.20    7691      3.718         0.50
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            12.200   -0.97    25373     9.469         -0.64
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            0.000    0.00     0         0.000         -100.0
           >                                                             0
 华能国际  <0902.HK            27.050   -1.31    10047     5.249         -0.03
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            32.440   -2.23    3201      5.036         -0.09
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            27.560   -2.41    2282      4.278         -0.74
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.710    0.45     40568     1.042         -89.81
           >                                                             
 
    （完）
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