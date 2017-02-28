《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月28日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.( 1美元=7.7613港元) 美股道琼工业指数周一收高15.68点，或0.08%，报20,837.44 点。连续第12日创下纪录收盘高位，因美国总统特朗普表示，他会在周二 就基建投资发表“重大”声明。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 119.590 -0.64 21919 9.282 0.34 > 中国铝业 <2600.HK 12.620 0.56 5949 3.918 -1.06 > 中国移动 <0941.HK 55.930 -0.45 75285 86.818 0.31 > 中国人寿 <2628.HK 15.390 -1.35 62272 23.889 -0.67 > 中石油 <0857.HK 77.050 -1.21 18447 5.980 -0.66 > 中石化 <0386.HK 77.790 -0.47 9755 6.038 -0.37 > 汇丰控股 <0005.HK 40.360 -0.76 2040163 62.649 -0.56 > 中电信 <0728.HK 47.910 -1.20 7691 3.718 0.50 > 中国联通 <0762.HK 12.200 -0.97 25373 9.469 -0.64 > 兖州煤业 <1171.HK 0.000 0.00 0 0.000 -100.0 > 0 华能国际 <0902.HK 27.050 -1.31 10047 5.249 -0.03 > 南方航空 <1055.HK 32.440 -2.23 3201 5.036 -0.09 > 东方航空 <0670.HK 27.560 -2.41 2282 4.278 -0.74 > 中芯国际 <0981.HK 6.710 0.45 40568 1.042 -89.81 > （完）