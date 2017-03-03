《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月3日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7623港元) 美股道琼工业指数周四收低112.58点，或0.53%，报21,002.97 点。受累于金融股下跌和卡特彼勒重挫。此前有报导称，美国联邦执法机 构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处设施。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 117.070 -1.60 22682 9.087 -0.90 > 中国铝业 <2600.HK 13.360 -0.82 16599 4.148 -1.23 > 中国移动 <0941.HK 54.990 -1.42 199225 85.370 0.02 > 中国人寿 <2628.HK 15.070 -2.33 79785 23.396 -1.08 > 中石油 <0857.HK 74.890 -1.55 14707 5.813 -0.80 > 中石化 <0386.HK 76.460 -2.20 16106 5.935 -0.75 > 汇丰控股 <0005.HK 40.770 -0.17 2198633 63.294 -0.40 > 中电信 <0728.HK 46.310 -1.84 8272 3.595 0.13 > 中国联通 <0762.HK 12.060 -1.71 117993 9.361 -0.20 > 兖州煤业 <1171.HK 0.000 0.00 0 0.000 -100.0 > 0 华能国际 <0902.HK 27.380 -1.69 12204 5.313 -0.50 > 南方航空 <1055.HK 31.490 -5.01 5775 4.889 -0.43 > 东方航空 <0670.HK 26.760 -4.26 5604 4.154 -0.61 > 中芯国际 <0981.HK 6.470 -2.41 68203 1.004 -89.92 > （完）