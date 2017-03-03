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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 08:21 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月3日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.7623港元)
    
    美股道琼工业指数周四收低112.58点，或0.53%，报21,002.97
点。受累于金融股下跌和卡特彼勒重挫。此前有报导称，美国联邦执法机
构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处设施。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            117.070  -1.60    22682     9.087         -0.90
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            13.360   -0.82    16599     4.148         -1.23
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            54.990   -1.42    199225    85.370        0.02
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.070   -2.33    79785     23.396        -1.08
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            74.890   -1.55    14707     5.813         -0.80
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            76.460   -2.20    16106     5.935         -0.75
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            40.770   -0.17    2198633   63.294        -0.40
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            46.310   -1.84    8272      3.595         0.13
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            12.060   -1.71    117993    9.361         -0.20
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            0.000    0.00     0         0.000         -100.0
           >                                                             0
 华能国际  <0902.HK            27.380   -1.69    12204     5.313         -0.50
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            31.490   -5.01    5775      4.889         -0.43
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            26.760   -4.26    5604      4.154         -0.61
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.470    -2.41    68203     1.004         -89.92
           >                                                             
 
    （完）
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