《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月6日

印尼社会：雅加达发生疑似自杀炸弹攻击，总统呼吁民众冷静
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7633港元) 美股道琼工业指数周五收高2.74点，或0.01%，报21,005.71点 。此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数 据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 118.260 1.02 15711 9.181 0.45 > 中国铝业 <2600.HK 13.230 -0.97 2278 4.108 -0.52 > 中国移动 <0941.HK 55.290 0.55 98163 85.847 0.88 > 中国人寿 <2628.HK 15.130 0.40 63900 23.492 0.39 > 中石油 <0857.HK 75.370 0.64 24937 5.851 0.02 > 中石化 <0386.HK 76.850 0.51 10287 5.966 0.44 > 汇丰控股 <0005.HK 41.010 0.59 1643807 63.675 0.67 > 中电信 <0728.HK 46.850 1.17 8294 3.637 1.03 > 中国联通 <0762.HK 12.110 0.41 35101 9.401 0.87 > 兖州煤业 <1171.HK 0.000 0.00 0 0.000 -100.0 > 0 华能国际 <0902.HK 27.960 2.12 9539 5.427 0.12 > 南方航空 <1055.HK 31.650 0.51 2172 4.914 0.49 > 东方航空 <0670.HK 26.820 0.22 641 4.164 0.34 > 中芯国际 <0981.HK 6.560 1.39 36228 1.019 -89.88 > （完）
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
* 10年公债106/4殖利率收跌至逾月低位 * 银行流动性充足且台债筹码少 * 五年期106/5殖利率明日区间料在0.71-0.75% 路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四收跌至逾一个月 低点。交易员表示，美债收益率仍在低档，加以台债续拥资金多、筹码少的优势令殖利率收 跌。至于首日上场的106/4R期公债殖利率收盘亦跌破先前1.05%的关卡。 他们指出，美国联邦储备理事会虽提及宽松政策将撤收，但会是缓和的节奏，且各方认 为6月美国虽会升息，但美债殖利率一直处于低点，可见美债殖利率逢利空不弹。此外，台 湾银行间超额准备一直很多，更突显台债资金多、筹码少的优势。 〞事实点出来是：银行烂头寸蛮多的，而且近期标售的公司债利率一直往下追，〞一位 大型证券商交易员说。 拆款中心先前公布的数据显示，银行体系共69家主要银行4月提存期累计超额准 备为1兆(万亿)4,531亿台币。 该交易员也表示，尤其是五年公债因风险较低，有养券收益，又是目前盘面上流动性最 好
路透悉尼5月25日 - 评级机构穆迪周四称，新西兰强劲的财政状况将有助于降低该国债务，降至远低于多数Aaa评级国家的水平。