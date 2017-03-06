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亚洲 | 2017年 3月 6日 星期一 08:21 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月6日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.7633港元)
    
    美股道琼工业指数周五收高2.74点，或0.01%，报21,005.71点
。此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数
据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            118.260  1.02     15711     9.181         0.45
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            13.230   -0.97    2278      4.108         -0.52
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.290   0.55     98163     85.847        0.88
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.130   0.40     63900     23.492        0.39
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            75.370   0.64     24937     5.851         0.02
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            76.850   0.51     10287     5.966         0.44
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            41.010   0.59     1643807   63.675        0.67
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            46.850   1.17     8294      3.637         1.03
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            12.110   0.41     35101     9.401         0.87
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            0.000    0.00     0         0.000         -100.0
           >                                                             0
 华能国际  <0902.HK            27.960   2.12     9539      5.427         0.12
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            31.650   0.51     2172      4.914         0.49
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            26.820   0.22     641       4.164         0.34
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.560    1.39     36228     1.019         -89.88
           >                                                             
 
    （完）
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