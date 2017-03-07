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亚洲 | 2017年 3月 7日 星期二 08:16 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月7日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(
1美元=7.7642港元)
    
    美股道琼工业指数周一收低51.37点，或0.24%，报20,954.34
点。因围绕特朗普政府的最新政治纷扰和朝鲜试射弹道导弹引发的地缘政
治紧张局势，令投资者越发感到不安。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            117.620  -0.54    15174     9.132         0.24
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            13.410   1.36     6467      4.165         -0.85
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            54.650   -1.16    126207    84.858        0.07
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.040   -0.59    57670     23.354        -0.20
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            75.910   0.72     13670     5.894         0.23
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            76.520   -0.43    18790     5.941         -0.15
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            40.770   -0.59    1552541   63.306        0.17
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            45.980   -1.86    10871     3.570         -0.01
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            12.050   -0.50    35168     9.355         0.38
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            0.000    0.00     0         0.000         -100.0
           >                                                             0
 华能国际  <0902.HK            27.720   -0.86    13822     5.380         -0.36
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            31.760   0.35     13452     4.932         -0.17
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            26.290   -1.98    4055      4.082         -0.19
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.520    -0.61    14789     1.012         -89.92
           >                                                             
 
    （完）
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