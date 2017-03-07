《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月7日

金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.( 1美元=7.7642港元) 美股道琼工业指数周一收低51.37点，或0.24%，报20,954.34 点。因围绕特朗普政府的最新政治纷扰和朝鲜试射弹道导弹引发的地缘政 治紧张局势，令投资者越发感到不安。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 117.620 -0.54 15174 9.132 0.24 > 中国铝业 <2600.HK 13.410 1.36 6467 4.165 -0.85 > 中国移动 <0941.HK 54.650 -1.16 126207 84.858 0.07 > 中国人寿 <2628.HK 15.040 -0.59 57670 23.354 -0.20 > 中石油 <0857.HK 75.910 0.72 13670 5.894 0.23 > 中石化 <0386.HK 76.520 -0.43 18790 5.941 -0.15 > 汇丰控股 <0005.HK 40.770 -0.59 1552541 63.306 0.17 > 中电信 <0728.HK 45.980 -1.86 10871 3.570 -0.01 > 中国联通 <0762.HK 12.050 -0.50 35168 9.355 0.38 > 兖州煤业 <1171.HK 0.000 0.00 0 0.000 -100.0 > 0 华能国际 <0902.HK 27.720 -0.86 13822 5.380 -0.36 > 南方航空 <1055.HK 31.760 0.35 13452 4.932 -0.17 > 东方航空 <0670.HK 26.290 -1.98 4055 4.082 -0.19 > 中芯国际 <0981.HK 6.520 -0.61 14789 1.012 -89.92 > （完）
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为