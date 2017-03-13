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亚洲 | 2017年 3月 13日 星期一 08:02 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月13日

    路透3月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.
7653港元)
    
    美国股市周五上扬，道琼工业指数升44.79点，或0.21%，至20,902.98点，因强劲的就业报
告直指美国经济强劲，且支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周升息的预期。
    
 公司名称                 ADR代码       收盘价    涨跌幅       成交   ADR折合每   较港股溢
                                                           量         股普通股    价
                                      （美元）   （%）                (港元)      (%)
 中海油                               113.640    -0.21     26573      8.824       -0.06
 中国铝业                             12.580     4.40      29171      3.907       -1.08
 中国移动                             54.710     -0.09     101373     84.968      0.67
 中国人寿                             15.060     0.67      43896      23.389      -0.26
 中石油                               73.030     -0.90     17726      5.671       -0.16
 中石化                               74.950     -1.13     19625      5.820       0.35
 汇丰控股                             40.580     0.02      1989154    63.023      0.04
 中电信                               46.490     0.61      7960       3.610       0.84
 中国联通                             12.360     0.90      28068      9.598       0.50
 兖州煤业                             7.500      -1.57     4335       5.824       -0.78
 华能国际                             27.390     -0.07     7290       5.317       0.52
 南方航空                             31.150     1.90      2314       4.838       -0.25
 东方航空                             26.740     2.06      1499       4.153       -0.65
 中芯国际                             6.530      -0.31     28414      1.014       -89.92
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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