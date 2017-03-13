《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月13日

路透3月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7. 7653港元) 美国股市周五上扬，道琼工业指数升44.79点，或0.21%，至20,902.98点，因强劲的就业报 告直指美国经济强劲，且支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周升息的预期。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每 较港股溢 量 股普通股 价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 113.640 -0.21 26573 8.824 -0.06 中国铝业 12.580 4.40 29171 3.907 -1.08 中国移动 54.710 -0.09 101373 84.968 0.67 中国人寿 15.060 0.67 43896 23.389 -0.26 中石油 73.030 -0.90 17726 5.671 -0.16 中石化 74.950 -1.13 19625 5.820 0.35 汇丰控股 40.580 0.02 1989154 63.023 0.04 中电信 46.490 0.61 7960 3.610 0.84 中国联通 12.360 0.90 28068 9.598 0.50 兖州煤业 7.500 -1.57 4335 5.824 -0.78 华能国际 27.390 -0.07 7290 5.317 0.52 南方航空 31.150 1.90 2314 4.838 -0.25 东方航空 26.740 2.06 1499 4.153 -0.65 中芯国际 6.530 -0.31 28414 1.014 -89.92 （完） (整理 梁慧仪)