《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月14日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透3月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7652港 元) 美国股市周一收盘变动不大，道琼工业指数收跌21.50点，或0.1%，至20,881.48点，成交缩量，交 易商关注本周稍后的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议，预计联储将宣布升息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股 较港股溢价 普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.090 1.28 15247 8.937 0.19 中国铝业 12.760 1.43 8046 3.963 -0.42 中国移动 54.810 0.18 150071 85.122 0.74 中国人寿 15.500 2.92 67002 24.072 0.30 中石油 73.470 0.60 16344 5.705 0.09 中石化 75.720 1.03 12259 5.880 0.68 汇丰控股 41.160 1.43 2070930 63.923 -0.66 中电信 46.710 0.47 7686 3.627 0.75 中国联通 12.410 0.40 108115 9.637 0.49 兖州煤业 7.590 1.20 6669 5.894 -0.78 华能国际 27.830 1.61 10784 5.403 0.61 南方航空 32.140 3.18 3234 4.991 -0.17 东方航空 27.800 3.96 7439 4.317 -0.98 中芯国际 6.700 2.60 26002 1.041 -89.98 （完） (整理 梁慧仪)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。