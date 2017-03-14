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亚洲 | 2017年 3月 14日 星期二 08:15 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月14日

    路透3月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7652港
元)
    
    美国股市周一收盘变动不大，道琼工业指数收跌21.50点，或0.1%，至20,881.48点，成交缩量，交
易商关注本周稍后的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议，预计联储将宣布升息。
 公司名称                ADR代码       收盘价      涨跌幅        成交量   ADR折合每股  较港股溢价
                                                                          普通股       
                                     （美元）     （%）                   (港元)       (%)
 中海油                              115.090      1.28       15247        8.937        0.19
 中国铝业                            12.760       1.43       8046         3.963        -0.42
 中国移动                            54.810       0.18       150071       85.122       0.74
 中国人寿                            15.500       2.92       67002        24.072       0.30
 中石油                              73.470       0.60       16344        5.705        0.09
 中石化                              75.720       1.03       12259        5.880        0.68
 汇丰控股                            41.160       1.43       2070930      63.923       -0.66
 中电信                              46.710       0.47       7686         3.627        0.75
 中国联通                            12.410       0.40       108115       9.637        0.49
 兖州煤业                            7.590        1.20       6669         5.894        -0.78
 华能国际                            27.830       1.61       10784        5.403        0.61
 南方航空                            32.140       3.18       3234         4.991        -0.17
 东方航空                            27.800       3.96       7439         4.317        -0.98
 中芯国际                            6.700        2.60       26002        1.041        -89.98
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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