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亚洲 | 2017年 3月 15日 星期三 08:17 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月15日

    路透3月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7679
港元)
    
    美国股市周二收低，道琼工业指数收跌44.11点，或0.21%，至20,837.37点，因油价跌至11月来最
低，且受美国东北部遭受暴风雪吹袭影响，航空股走软拖累工业股下滑。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              113.250     -1.60       19689       8.797       -1.27
 中国铝业                            12.550      -1.65       4207        3.899       -1.28
 中国移动                            53.990      -1.50       157363      83.878      -0.26
 中国人寿                            15.310      -1.23       59435       23.785      -0.89
 中石油                              72.340      -1.54       13825       5.619       -1.24
 中石化                              74.860      -1.14       17246       5.815       -0.60
 汇丰控股                            40.750      -1.00       1501517     63.308      -0.30
 中电信                              46.250      -0.98       6042        3.593       0.07
 中国联通                            12.330      -0.64       45908       9.578       0.29
 兖州煤业                            7.640       0.66        13042       5.935       -1.42
 华能国际                            27.450      -1.37       7705        5.331       -0.17
 南方航空                            31.920      -0.68       934         4.959       -0.42
 东方航空                            27.510      -1.04       1649        4.274       -1.07
 中芯国际                            6.640       -0.90       15946       1.032       -90.02
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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