《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月15日

路透3月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7679 港元) 美国股市周二收低，道琼工业指数收跌44.11点，或0.21%，至20,837.37点，因油价跌至11月来最 低，且受美国东北部遭受暴风雪吹袭影响，航空股走软拖累工业股下滑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 113.250 -1.60 19689 8.797 -1.27 中国铝业 12.550 -1.65 4207 3.899 -1.28 中国移动 53.990 -1.50 157363 83.878 -0.26 中国人寿 15.310 -1.23 59435 23.785 -0.89 中石油 72.340 -1.54 13825 5.619 -1.24 中石化 74.860 -1.14 17246 5.815 -0.60 汇丰控股 40.750 -1.00 1501517 63.308 -0.30 中电信 46.250 -0.98 6042 3.593 0.07 中国联通 12.330 -0.64 45908 9.578 0.29 兖州煤业 7.640 0.66 13042 5.935 -1.42 华能国际 27.450 -1.37 7705 5.331 -0.17 南方航空 31.920 -0.68 934 4.959 -0.42 东方航空 27.510 -1.04 1649 4.274 -1.07 中芯国际 6.640 -0.90 15946 1.032 -90.02 （完） (整理 梁慧仪)