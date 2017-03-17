《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月17日

日本已公布经济指标--2017/5/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 持平 y)
路透3月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.763港 元) 美国股市周四下滑，道琼工业指数收跌15.55点，或0.07%，至20,934.55点，受压于医疗保健股下 挫，因交易员从今年以来表现最佳的类股之一中锁定利润。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 117.060 1.22 17454 9.087 -0.47 中国铝业 13.250 3.43 25170 4.114 -0.62 中国移动 55.560 1.76 180175 86.262 0.77 中国人寿 16.030 3.15 123687 24.888 0.36 中石油 74.580 1.33 22007 5.790 -0.86 中石化 77.140 1.30 14050 5.988 -0.03 汇丰控股 41.410 0.63 2324764 64.293 -0.09 中电信 47.580 1.54 16803 3.694 0.92 中国联通 13.080 3.65 130729 10.154 0.93 兖州煤业 7.900 1.94 30045 6.133 -1.08 华能国际 29.430 4.10 22243 5.712 -0.15 南方航空 34.290 0.56 3788 5.324 -0.49 东方航空 30.310 2.57 2504 4.706 -0.51 中芯国际 6.910 1.32 75947 1.073 -89.94 (完) (整理 梁慧仪)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 持平 y)
路透上海5月25日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 14机床PPN001 5 5月20日 3年 8.60% 浦发银行 PPN 本息违约，兑付日因 集团
路透上海5月25日 - 深陷债券违约泥沼的大连机床集团有限责任公司周四公告，该公司 日前有一笔本金为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具(PPN)未能按期兑付，再构成实质 违约。 该PPN为14机床PPN001，期限三年，票面利率8.60%，主承销商浦发银行。应于5月20日 兑付，因遇节假日，顺延至5月22日。但截至22日日终，大连机床未能筹措足额偿债资金。 目前最新主体评级为A，债项评级为D，应偿付本息金额共计5.43亿元。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。今年以 来，亦已有中票和超短融先后未能按时付息或兑付。 以下为大连机床集团相关债券明细(金额：亿元)： 债券名称 种类 规模 发行日 预定到期日 主承销商 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2