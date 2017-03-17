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亚洲 | 2017年 3月 17日 星期五 08:12 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月17日

    路透3月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.763港
元)
    
    美国股市周四下滑，道琼工业指数收跌15.55点，或0.07%，至20,934.55点，受压于医疗保健股下
挫，因交易员从今年以来表现最佳的类股之一中锁定利润。
    
 公司名称                ADR代码        收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                          股普通股    
                                      （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                               117.060     1.22        17454       9.087       -0.47
 中国铝业                             13.250      3.43        25170       4.114       -0.62
 中国移动                             55.560      1.76        180175      86.262      0.77
 中国人寿                             16.030      3.15        123687      24.888      0.36
 中石油                               74.580      1.33        22007       5.790       -0.86
 中石化                               77.140      1.30        14050       5.988       -0.03
 汇丰控股                             41.410      0.63        2324764     64.293      -0.09
 中电信                               47.580      1.54        16803       3.694       0.92
 中国联通                             13.080      3.65        130729      10.154      0.93
 兖州煤业                             7.900       1.94        30045       6.133       -1.08
 华能国际                             29.430      4.10        22243       5.712       -0.15
 南方航空                             34.290      0.56        3788        5.324       -0.49
 东方航空                             30.310      2.57        2504        4.706       -0.51
 中芯国际                             6.910       1.32        75947       1.073       -89.94
 (完)

 (整理 梁慧仪)
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