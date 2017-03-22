《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月22日

路透3月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.766港 元) 美国股市周二大幅下跌，道琼工业指数收跌237.85点，或1.14%，至20,668.01点，因投资者担忧 ，美国总统特朗普在兑现其减税承诺时将遭遇重重困难，在国会对关键医保议案进行投票前，市场紧张情绪 加重。特朗普的减税承诺提振股市近几月屡创新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.100 -2.33 27054 8.939 -1.66 中国铝业 12.410 -1.90 10429 3.855 -1.66 中国移动 57.660 -1.47 197316 89.558 -0.88 中国人寿 15.910 -1.97 177391 24.711 -1.94 中石油 74.590 -1.44 18355 5.793 -1.82 中石化 77.020 -0.76 22811 5.981 -2.11 汇丰控股 40.640 -0.05 2746117 63.122 -0.91 中电信 48.080 -2.77 12398 3.734 -1.22 中国联通 13.010 -1.51 110374 10.104 -0.75 兖州煤业 8.020 -1.72 981 6.228 -1.61 华能国际 29.070 -1.86 15009 5.644 -1.84 南方航空 34.140 0.32 9049 5.303 -1.80 东方航空 29.930 0.57 6934 4.649 -1.72 中芯国际 6.610 -3.78 95958 10.267 -1.66 （完） (整理 梁慧仪)