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亚洲 | 2017年 3月 22日 星期三 08:18 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月22日

    路透3月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.766港
元)
        
    美国股市周二大幅下跌，道琼工业指数收跌237.85点，或1.14%，至20,668.01点，因投资者担忧
，美国总统特朗普在兑现其减税承诺时将遭遇重重困难，在国会对关键医保议案进行投票前，市场紧张情绪
加重。特朗普的减税承诺提振股市近几月屡创新高。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              115.100     -2.33       27054       8.939       -1.66
 中国铝业                            12.410      -1.90       10429       3.855       -1.66
 中国移动                            57.660      -1.47       197316      89.558      -0.88
 中国人寿                            15.910      -1.97       177391      24.711      -1.94
 中石油                              74.590      -1.44       18355       5.793       -1.82
 中石化                              77.020      -0.76       22811       5.981       -2.11
 汇丰控股                            40.640      -0.05       2746117     63.122      -0.91
 中电信                              48.080      -2.77       12398       3.734       -1.22
 中国联通                            13.010      -1.51       110374      10.104      -0.75
 兖州煤业                            8.020       -1.72       981         6.228       -1.61
 华能国际                            29.070      -1.86       15009       5.644       -1.84
 南方航空                            34.140      0.32        9049        5.303       -1.80
 东方航空                            29.930      0.57        6934        4.649       -1.72
 中芯国际                            6.610       -3.78       95958       10.267      -1.66
 （完）    

 (整理 梁慧仪)
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