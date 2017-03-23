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亚洲 | 2017年 3月 23日 星期四 08:21 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月23日

    路透3月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7665
港元)
    
    美国道琼工业指数周三收跌6.71点，或0.03%，至20,661.30点，标普500指数小幅上涨，因
投资者聚焦特朗普总统勉力推动医保议案以求在国会通过，在上日股市大跌后承接股票。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              115.430     0.29        20028       8.965       0.39
 中国铝业                            12.400      -0.08       6888        3.852       0.06
 中国移动                            58.240      1.01        166597      90.464      0.13
 中国人寿                            15.700      -1.32       107836      24.387      0.36
 中石油                              74.580      -0.01       15716       5.792       0.04
 中石化                              78.210      1.55        31375       6.074       -0.42
 汇丰控股                            40.500      -0.34       2634016     62.909      -0.30
 中电信                              48.570      1.02        9023        3.772       0.59
 中国联通                            13.100      0.69        62918       10.174      0.93
 兖州煤业                            7.855       -2.06       8399        6.101       -0.48
 华能国际                            28.010      -3.65       23855       5.438       -0.21
 东方航空                            30.010      0.27        6860        4.661       -0.18
 中芯国际                            6.580       -0.45       29966       10.221      2.21
 （完）    

 (整理 梁慧仪)
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