《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月23日

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透3月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7665 港元) 美国道琼工业指数周三收跌6.71点，或0.03%，至20,661.30点，标普500指数小幅上涨，因 投资者聚焦特朗普总统勉力推动医保议案以求在国会通过，在上日股市大跌后承接股票。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.430 0.29 20028 8.965 0.39 中国铝业 12.400 -0.08 6888 3.852 0.06 中国移动 58.240 1.01 166597 90.464 0.13 中国人寿 15.700 -1.32 107836 24.387 0.36 中石油 74.580 -0.01 15716 5.792 0.04 中石化 78.210 1.55 31375 6.074 -0.42 汇丰控股 40.500 -0.34 2634016 62.909 -0.30 中电信 48.570 1.02 9023 3.772 0.59 中国联通 13.100 0.69 62918 10.174 0.93 兖州煤业 7.855 -2.06 8399 6.101 -0.48 华能国际 28.010 -3.65 23855 5.438 -0.21 东方航空 30.010 0.27 6860 4.661 -0.18 中芯国际 6.580 -0.45 29966 10.221 2.21 （完） (整理 梁慧仪)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。