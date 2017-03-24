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亚洲 | 2017年 3月 24日 星期五 08:05 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月24日

    路透3月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7677
港元)
    
    美国股市周四微幅收低，道琼工业指数跌4.72点，或0.02%，至20,656.58点，此前众议院延迟了
对医保议案的投票。市场将此视为特朗普总统面临的首个政策考验。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              119.000     3.09        48484       9.244       3.98
 中国铝业                            12.420      0.16        13789       3.859       -1.05
 中国移动                            56.390      -3.18       225493      87.604      0.41
 中国人寿                            15.650      -0.32       90562       24.313      0.05
 中石油                              74.630      0.07        18572       5.797       0.12
 中石化                              78.750      0.69        20324       6.117       -0.21
 汇丰控股                            40.550      0.12        2164617     62.996      -0.01
 中电信                              48.340      -0.47       8933        3.755       0.67
 中国联通                            13.040      -0.46       59181       10.129      0.09
 兖州煤业                            7.880       0.32        14143       6.121       -0.80
 华能国际                            27.410      -2.14       22328       5.323       0.05
 东方航空                            30.860      2.83        4493        4.794       -0.12
 中芯国际                            6.590       0.15        18023       10.238      0.96
 （完）    

 (整理 梁慧仪)
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