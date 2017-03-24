《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月24日

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透3月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7677 港元) 美国股市周四微幅收低，道琼工业指数跌4.72点，或0.02%，至20,656.58点，此前众议院延迟了 对医保议案的投票。市场将此视为特朗普总统面临的首个政策考验。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 119.000 3.09 48484 9.244 3.98 中国铝业 12.420 0.16 13789 3.859 -1.05 中国移动 56.390 -3.18 225493 87.604 0.41 中国人寿 15.650 -0.32 90562 24.313 0.05 中石油 74.630 0.07 18572 5.797 0.12 中石化 78.750 0.69 20324 6.117 -0.21 汇丰控股 40.550 0.12 2164617 62.996 -0.01 中电信 48.340 -0.47 8933 3.755 0.67 中国联通 13.040 -0.46 59181 10.129 0.09 兖州煤业 7.880 0.32 14143 6.121 -0.80 华能国际 27.410 -2.14 22328 5.323 0.05 东方航空 30.860 2.83 4493 4.794 -0.12 中芯国际 6.590 0.15 18023 10.238 0.96 （完） (整理 梁慧仪)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。