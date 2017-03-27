《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月27日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7666港元) 美股道琼工业指数周五收低59.86，或0.29%，报20,596.72点 。在共和党撤回医保改革议案后，股市缩减跌幅。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 119.680 0.57 47288 9.295 0.60 > 中国铝业 <2600.HK 12.250 -1.37 3941 3.806 -0.89 > 中国移动 <0941.HK 56.000 -0.69 234641 86.986 0.62 > 中国人寿 <2628.HK 15.610 -0.26 127341 24.247 1.03 > 中石油 <0857.HK 74.520 -0.15 17465 5.788 0.13 > 中石化 <0386.HK 79.190 0.56 27327 6.150 -0.80 > 汇丰控股 <0005.HK 40.560 0.02 1741145 63.003 0.00 > 中电信 <0728.HK 48.530 0.39 11819 3.769 0.78 > 中国联通 <0762.HK 13.440 3.07 70980 10.438 -0.21 > 华能国际 <0902.HK 27.410 0.00 10232 5.322 -0.15 > 南方航空 <1055.HK 35.130 2.90 18053 5.457 0.13 > 东方航空 <0670.HK 30.600 -0.84 499 4.753 -0.35 > 中芯国际 <0981.HK 6.570 -0.30 21485 10.205 1.04 > （完）