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亚洲 | 2017年 3月 27日 星期一 08:13 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月27日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.7666港元)
    
    美股道琼工业指数周五收低59.86，或0.29%，报20,596.72点
。在共和党撤回医保改革议案后，股市缩减跌幅。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            119.680  0.57     47288     9.295         0.60
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            12.250   -1.37    3941      3.806         -0.89
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            56.000   -0.69    234641    86.986        0.62
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.610   -0.26    127341    24.247        1.03
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            74.520   -0.15    17465     5.788         0.13
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            79.190   0.56     27327     6.150         -0.80
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            40.560   0.02     1741145   63.003        0.00
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            48.530   0.39     11819     3.769         0.78
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            13.440   3.07     70980     10.438        -0.21
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            27.410   0.00     10232     5.322         -0.15
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            35.130   2.90     18053     5.457         0.13
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            30.600   -0.84    499       4.753         -0.35
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.570    -0.30    21485     10.205        1.04
           >                                                             
 
    （完）
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