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亚洲 | 2017年 3月 28日 星期二 08:25 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月28日

路透香港3月28日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港
股周一收市价的比较.(1美元=7.7676港元)
    
    美股道琼工业指数周一收低45.74，或0.22%，报20,550.98点
。道指连续第八日下挫，投资者评估总统特朗普的首个重大立法行动受挫
，会如何影响他的其它施政计划。
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            120.460  0.65     15476     9.357         1.26
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.590   -5.39    11249     3.601         0.03
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.660   -0.61    152716    86.469        0.31
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.460   -0.96    127172    24.017        0.91
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            74.340   -0.24    9836      5.774         0.42
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            80.890   2.15     34093     6.283         1.18
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            40.690   0.32     2366455   63.213        0.74
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            48.340   -0.39    5614      3.755         0.67
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            13.500   0.45     81160     10.486        -0.32
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            27.180   -0.84    25619     5.278         0.53
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            35.680   1.57     4738      5.543         0.96
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            30.000   -1.96    3695      4.661         0.88
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.560    -0.15    20289     10.191        2.12
           >                                                             
 
    （完）
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