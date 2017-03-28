《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月28日

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透香港3月28日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港 股周一收市价的比较.(1美元=7.7676港元) 美股道琼工业指数周一收低45.74，或0.22%，报20,550.98点 。道指连续第八日下挫，投资者评估总统特朗普的首个重大立法行动受挫 ，会如何影响他的其它施政计划。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 120.460 0.65 15476 9.357 1.26 > 中国铝业 <2600.HK 11.590 -5.39 11249 3.601 0.03 > 中国移动 <0941.HK 55.660 -0.61 152716 86.469 0.31 > 中国人寿 <2628.HK 15.460 -0.96 127172 24.017 0.91 > 中石油 <0857.HK 74.340 -0.24 9836 5.774 0.42 > 中石化 <0386.HK 80.890 2.15 34093 6.283 1.18 > 汇丰控股 <0005.HK 40.690 0.32 2366455 63.213 0.74 > 中电信 <0728.HK 48.340 -0.39 5614 3.755 0.67 > 中国联通 <0762.HK 13.500 0.45 81160 10.486 -0.32 > 华能国际 <0902.HK 27.180 -0.84 25619 5.278 0.53 > 南方航空 <1055.HK 35.680 1.57 4738 5.543 0.96 > 东方航空 <0670.HK 30.000 -1.96 3695 4.661 0.88 > 中芯国际 <0981.HK 6.560 -0.15 20289 10.191 2.12 > （完）
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。