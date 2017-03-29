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亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 08:25 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月29日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(
1美元=7.7678港元)
    
    美股道琼工业指数周二收高150.52点，或0.73%，报20,701.5
点。金融和能源股大涨，因数据显示美国消费者信心触及逾16年高位。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            120.850  0.32     19046     9.387         0.83
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            12.070   4.14     19513     3.750         -0.79
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.470   -0.34    248533    86.176        -0.72
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.580   0.78     67775     24.204        0.64
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            74.750   0.55     16866     5.806         0.63
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            81.600   0.88     24159     6.339         0.93
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            41.050   0.88     1818976   63.774        0.75
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            48.410   0.14     8727      3.760         0.55
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            13.520   0.15     81902     10.502        0.21
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            26.930   -0.92    16025     5.230         -0.39
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            34.490   -3.34    6890      5.358         0.34
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            29.390   -2.03    6732      4.566         -0.52
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.560    0.00     104951    10.191        -0.86
           >                                                             
 
    （完）
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