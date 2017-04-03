《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月3日

中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7702港元) 美股道琼工业指数周五收低65.27点，或0.31%，报20,663.22 点。受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股 本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 119.800 -0.57 18079 9.309 0.32 > 中国铝业 <2600.HK 12.130 -0.25 4972 3.770 -0.78 > 中国移动 <0941.HK 55.230 0.13 244484 85.835 0.92 > 中国人寿 <2628.HK 15.330 -0.71 87401 23.825 -0.10 > 中石油 <0857.HK 73.250 -0.56 29019 5.692 0.04 > 中石化 <0386.HK 81.510 -1.10 26901 6.334 0.54 > 汇丰控股 <0005.HK 40.820 -0.56 1625899 63.440 0.22 > 中电信 <0728.HK 48.670 0.29 2740 3.782 -0.21 > 中国联通 <0762.HK 13.470 -0.15 58705 10.467 0.65 > 华能国际 <0902.HK 26.630 0.76 17150 5.173 -0.32 > 南方航空 <1055.HK 33.250 0.51 13545 5.168 -3.95 > 东方航空 <0670.HK 28.600 0.42 6481 4.445 -3.37 > 中芯国际 <0981.HK 6.280 0.00 8852 9.760 1.46 > （完）
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。