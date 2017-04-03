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亚洲 | 2017年 4月 3日 星期一 08:29 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月3日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.7702港元)
    
    美股道琼工业指数周五收低65.27点，或0.31%，报20,663.22
点。受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股
本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            119.800  -0.57    18079     9.309         0.32
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            12.130   -0.25    4972      3.770         -0.78
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.230   0.13     244484    85.835        0.92
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.330   -0.71    87401     23.825        -0.10
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            73.250   -0.56    29019     5.692         0.04
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            81.510   -1.10    26901     6.334         0.54
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            40.820   -0.56    1625899   63.440        0.22
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            48.670   0.29     2740      3.782         -0.21
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            13.470   -0.15    58705     10.467        0.65
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            26.630   0.76     17150     5.173         -0.32
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            33.250   0.51     13545     5.168         -3.95
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            28.600   0.42     6481      4.445         -3.37
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.280    0.00     8852      9.760         1.46
           >                                                             
 
    （完）
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