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亚洲 | 2017年 4月 6日 星期四 08:22 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月6日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7691港元)
    
    美股道琼工业指数周三收低41.09点，或0.2%，报20,648.15点
。因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能今年开始改变债券投资政
策。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            121.170  -0.23    22297     9.414         -0.07
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            12.820   2.07     7921      3.984         -1.39
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.640   -0.30    140372    86.455        -0.34
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.290   -0.97    80821     23.758        -0.80
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            73.020   -1.15    20568     5.673         -0.47
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            82.680   0.60     21104     6.423         -0.10
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            40.680   0.44     2678796   63.209        -0.14
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            50.210   2.53     12987     3.901         -0.23
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            14.300   2.07     235107    11.110        2.30
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            27.090   0.30     18194     5.262         -0.91
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            35.370   0.74     3074      5.496         -0.44
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            29.100   0.80     4499      4.522         -0.84
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.180    -1.75    35321     9.603         -1.00
           >                                                             
 
    （完）
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