《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月6日

澳洲股市：收盘微涨，受工业和消费类股支撑
指数成分股中跌幅最大的是Sigma Healthcare，该股下挫31%，为逾七年来最大盘中百分比跌幅。之前该公司称已决定启动针对Chemist Warehouse Group的有关违约的法律程序。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7691港元) 美股道琼工业指数周三收低41.09点，或0.2%，报20,648.15点 。因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能今年开始改变债券投资政 策。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 121.170 -0.23 22297 9.414 -0.07 > 中国铝业 <2600.HK 12.820 2.07 7921 3.984 -1.39 > 中国移动 <0941.HK 55.640 -0.30 140372 86.455 -0.34 > 中国人寿 <2628.HK 15.290 -0.97 80821 23.758 -0.80 > 中石油 <0857.HK 73.020 -1.15 20568 5.673 -0.47 > 中石化 <0386.HK 82.680 0.60 21104 6.423 -0.10 > 汇丰控股 <0005.HK 40.680 0.44 2678796 63.209 -0.14 > 中电信 <0728.HK 50.210 2.53 12987 3.901 -0.23 > 中国联通 <0762.HK 14.300 2.07 235107 11.110 2.30 > 华能国际 <0902.HK 27.090 0.30 18194 5.262 -0.91 > 南方航空 <1055.HK 35.370 0.74 3074 5.496 -0.44 > 东方航空 <0670.HK 29.100 0.80 4499 4.522 -0.84 > 中芯国际 <0981.HK 6.180 -1.75 35321 9.603 -1.00 > （完）
指数成分股中跌幅最大的是Sigma Healthcare，该股下挫31%，为逾七年来最大盘中百分比跌幅。之前该公司称已决定启动针对Chemist Warehouse Group的有关违约的法律程序。
路透5月24日 - 亚币周三走软，穆迪意外下调中国债信评级打压人气，而且交易商在等待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议记录文件公布。 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 此举令亚洲股市承压，加重了对进一步收紧监管、借款成本不断上升以及中国经济放缓迹象的担忧。 亚洲股市(除日本) 跌约0.3%，尽管美国股市隔夜上 涨。 “很明显，人气方面将非常负面，尤其是在中国考虑消除银行系统风 险之际，而且此时国有企业可能会进行一些重组，”瑞穗银行的资深分析 师Vishnu Varathan表示。 人民币 跌0.04%，在过去五日中第四日下跌。 但分析师相信，那些依赖对中国出口的经济体的货币可能在今日显露 承压迹象。
路透东京5月24日 - 日本公债价格周三下跌，此前日本央行购债操作吸引的卖盘强于预期。 日本央行购买2,800亿日圆一到三年期公债，吸引了1.2807万亿日圆的债券抛盘，为4月底以来最高。 日本央行购买3,000亿日圆三到五年期公债，亦吸引了1.1289万亿日圆的债券抛盘，为5月初以来最高。 该购债结果凸显出这些年期公债卖压挥之不去，因此提振了它们的收益率。 五年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.115%，接近上周所及高点负0.105%，即3月以来最高。 两年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.160%。 较长期公债收益率涨幅略小，其中10年期日债收益率 涨0.5个基点至0.045%。 10年期日债期货价格 跌0.05点至150.54。 当日涨跌 上日