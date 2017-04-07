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亚洲 | 2017年 4月 7日 星期五 08:28 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月7日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.7691港元)
    
    美股道琼工业指数周四收高14.8点，或0.07%，报20,662.95点
。因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到
紧张。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            121.540  0.31     13450     9.443         0.45
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            12.850   0.23     11541     3.993         -0.66
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.210   -0.77    139696    85.786        -0.07
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.280   -0.07    58405     23.742        0.39
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            73.030   0.01     22530     5.674         0.42
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            83.940   1.52     33607     6.521         0.95
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            40.650   -0.07    1807362   63.163        -0.06
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            49.750   -0.92    9480      3.865         0.39
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            13.450   -5.94    166092    10.449        0.09
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            27.380   1.07     22009     5.318         -0.41
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            35.790   1.19     4650      5.561         0.20
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            29.100   0.00     5526      4.522         0.26
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.200    0.32     57406     9.634         1.94
           >                                                             
 
    （完）
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