《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月7日

标题新闻：菲律宾总统杜特尔特称，若伊斯兰国威胁扩大，不排除全国实施戒严
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以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7691港元) 美股道琼工业指数周四收高14.8点，或0.07%，报20,662.95点 。因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到 紧张。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 121.540 0.31 13450 9.443 0.45 > 中国铝业 <2600.HK 12.850 0.23 11541 3.993 -0.66 > 中国移动 <0941.HK 55.210 -0.77 139696 85.786 -0.07 > 中国人寿 <2628.HK 15.280 -0.07 58405 23.742 0.39 > 中石油 <0857.HK 73.030 0.01 22530 5.674 0.42 > 中石化 <0386.HK 83.940 1.52 33607 6.521 0.95 > 汇丰控股 <0005.HK 40.650 -0.07 1807362 63.163 -0.06 > 中电信 <0728.HK 49.750 -0.92 9480 3.865 0.39 > 中国联通 <0762.HK 13.450 -5.94 166092 10.449 0.09 > 华能国际 <0902.HK 27.380 1.07 22009 5.318 -0.41 > 南方航空 <1055.HK 35.790 1.19 4650 5.561 0.20 > 东方航空 <0670.HK 29.100 0.00 5526 4.522 0.26 > 中芯国际 <0981.HK 6.200 0.32 57406 9.634 1.94 > （完）
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* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *黄石市众邦城市 15 7 6/1簿记建档 -- AA 6/2-6/6 天风证券 住房投资 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份提供担保) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 上限6.50% AA-